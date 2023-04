Κοινωνία

Τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης των ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Την σφοδρότητα της σύγκρουσης των οχημάτων στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας καταγράφει βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο οδηγός του ενός ΙΧ που κινείται στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη, την ώρα που ένα άλλο αυτοκίνητο από το ρεύμα ανόδου στρίβει αριστερά στο φανάρι προς την οδό Μουστοξύδη στο ύψος του Πεδίον του Άρεως.

Στο βίντεο που παρουσιάζει ο Alpha διακρίνονται τα δύο αυτοκίνητα να συγκρούονται και χτυπούν πάνω σε ταξί, και το ένα ΙΧ να εκσφενδονίζεται και να καρφώνεται σε κολώνα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 184 σημεία

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα