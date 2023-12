Πολιτική

Οπαδική βία – Βελόπουλος: Η Πολιτεία δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες, αλλά για τα συμφέροντα των ολιγαρχών που έχουν τα καρτέλ ενέργειας και καυσίμων», δήλωσε σχετικά με την ακρίβεια.

-

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι διαχρονικά, «η Πολιτεία δεν επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα της οπαδικής βίας».

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε κατηγορηματικά ότι «υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοΙ έχουν τις ομάδες για να χρησιμοποιούν τους οπαδούς σαν τον προσωπικό τους στρατό. Τους εκμεταλλεύονται και ενίοτε τους χρηματοδοτούν».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους προέδρους ΠΑΕ που έχουν και τηλεοπτικά κανάλια. «Θα πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των Προέδρων ομάδων και των ιδιοκτητών ΜΜΕ. Υπάρχουν επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τα κανάλια και τις ομάδες, ως μοχλούς πίεσης, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα τους, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι και απολύτως νόμιμα», τόνισε στη συνέχεια.

Χαρακτήρισε άδικα τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, λέγοντας πως «θα πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά μόνο οι ομάδες που έχουν συμμετοχή σε επεισόδια και όχι όλοι ανεξαιρέτως»,

Σε ότι αφορά την ακρίβεια, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι «η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες, αλλά για τα συμφέροντα των ολιγαρχών που έχουν τα καρτέλ ενέργειας και καυσίμων».

Ενώ για τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε πως «δώσαμε τα πάντα και δεν πήραμε τίποτα», αναφερόμενος στην επίσκεψη Ερντογάν και χρησιμοποίησε για το λόγο αυτό, δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου