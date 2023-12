Πολιτική

Γάζα – Μάντζος προς Γεραπετρίτη: Έπρεπε να γίνει εκατόμβη νεκρών για να ζητήσετε εκεχειρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμηρή ανάρτηση του στελέχους Εξωτερικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

-

Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε το στέλεχος εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ την επιλογή της Ελλάδας να υπερψηφίσει την Τετάρτη, ψήφισμα του ΟΗΕ το οποίο ζητά την εφαρμογή άμεσης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μάντζος ανέφερε:

"Πριν από μερικές εβδομάδες, η Κυβέρνηση προσπαθούσε να εξηγήσει την αποχή της στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα, επικαλούμενη την «εξωτερική πολιτική αρχών», που ασκεί.

Χθες, υπερψήφισε το νέο ψήφισμα του Οργανισμού για άμεση εκεχειρία.

Χρειάστηκαν εβδομάδες συγκρούσεων, μια πραγματική εκατόμβη νεκρών, στην πλειοψηφία τους γυναικών και παιδιών, και μια εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση, για να αναθεωρήσει η Κυβέρνηση τη στάση της, προσχωρώντας σε αυτό που εξαρχής υποστηρίζουμε: ότι ο ανθρωπισμός δεν μπορεί να τελεί υπό όρους, θέση που τήρησε με συνέπεια, σειρά από κράτη μέλη της ΕΕ".

Ειδήσεις σήμερα:

Ολοκατύτωμα Καλαβρύτων: Το χρονικό του ναζιστικού εγκλήματος

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου