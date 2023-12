Κοινωνία

Κορωπί: Έκρηξη σε λέβητα πετρελαίου σπιτιού - Κινδύνευσε οικογένεια

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έθεσε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης και αμέσως σημειώθηκε η έκρηξη του λέβητα, που βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού.

Ισχυρή έκρηξη από λέβητα πετρελαίου σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε μονοκατοικία στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από την έκρηξη, ενώ όλα ξεκίνησαν όταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έθεσε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης.

Η γυναίκα εγκατάλειψε το σπίτι με το παιδί της. Η κατάσβεση ήταν δύσκολη, σύμφωνα με την πυροσβεστική γιατί σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη, αλλά πλέον δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που προσπάθησαν να μην επεκταθεί η φωτιά στο σπίτι

#Πυρκαγιά σε οικία επί της οδού Σπ. Δάβαρη στον δήμο Κρωπίας Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 13, 2023

Πηγή: Mesogianews

