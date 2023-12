Οικονομία

Τιμολόγια ρεύματος - ΥΠΕΝ: Ενημερωτικό βίντεο για τις επιλογές των καταναλωτών

Βίντεο με διευκρινίσεις για τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Εισάγουμε μια ενιαία σήμανση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος όλων των εταιρειών, με σκοπό να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να επιλέξουν με βάση τις ανάγκες τους. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή.

Η αγορά ενέργειας φαίνεται περίπλοκη και δύσκολη. Το ξέρουμε. Την απλοποιούμε και εισάγουμε μια ενιαία σήμανση για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος όλων των εταιρειών.

Πράσινο: Νέο ειδικό τιμολόγιο. Μπορείς εύκολα να συγκρίνεις και να ξέρεις τον φθηνότερο πάροχο

Μπλε: Σταθερά τιμολόγια

Κίτρινο: Κυμαινόμενα τιμολόγια

Πορτοκαλί: Δυναμικά τιμολόγια

Συγκρίνεις και επιλέγεις με βάση τις τιμές και τις ανάγκες σου. Προτεραιότητα μας το συμφέρον του καταναλωτή», αναφέρει το σποτ του ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024.

