Σεισμός στην Κρήτη

Η πρωϊνή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου αναστάτωσε του κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος και το επίνετρο του σεισμού.

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 28 χλμ. νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,4 χλμ.

