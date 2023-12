Οικονομία

Εκπτώσεις: Πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία για παραπλάνηση καταναλωτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγορά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, έχει νόμους και κανόνες λειτουργίας για όλους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

-

Πρόστιμο 2.000.000 ευρώ σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρικών ειδών μετά από έλεγχο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το πρόστιμο αφορά παράβαση του άρθρου 15, παρ. 2α του νόμου του ν. 4177/2013 (περί παραπλανητικών εκπτώσεων). Συγκεκριμένα, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που παρέχονταν για συγκεκριμένα προϊόντα που πωλούνταν υπό καθεστώς ανακοίνωσης μείωσης τιμής δεν περιελάμβανε την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή μείωσης της τιμής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Το είπαμε και το κάνουμε. Οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης και η επιβολή των προστίμων θα συνεχιστούν με μοναδικό κριτήριο την εφαρμογή του νόμου. Η αγορά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, έχει νόμους και κανόνες λειτουργίας για όλους. Ελέγχουμε την αγορά, προστατεύουμε τον καταναλωτή. Δεν θα επιτρέψουμε την ασυδοσία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται».

Η Ανακοίνωση της εταιρείας

"Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, για πρόστιμο στην εταιρία μας που αφορά «Παραπλανητικές εκπτώσεις» σε 22 κωδικούς προϊόντων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Στις 5/12/23, επιδόθηκε στην εταιρία μας εντολή ελέγχου από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), που αφορούσε σε έλεγχο και πιθανή παράβαση για 74 κωδικούς προϊόντων σε σύνολο 37.350 κωδικών που εμπορεύεται η εταιρία μας. 52 εξ αυτών αφορούσαν στην καμπάνια της εταιρίας μας στη διάρκεια της περιόδου του Black Friday 2023 και 22 κωδικούς που συμμετείχαν σε καμπάνια της εταιρίας μας το 2021. Στην εταιρία δόθηκε η minimum προθεσμία απάντησης των πέντε εργάσιμων ημερών, ενώ απορρίφθηκε σχετικό αίτημα παράτασης. Σε σχέση με την καμπάνια του Black Friday και των 52 τιμών, δε βρέθηκε καμία παράβαση.

Το 2ο κομμάτι του ελέγχου αφορούσε καμπάνια διάρκειας μίας εβδομάδας τον Ιανουάριο του 2021, η οποία ξεκίνησε στις 17/01/2021 και έληξε στις 25/01/2021. Η σελίδα που αφορούσε στη συγκεκριμένη καμπάνια κατέστη ανενεργή αμέσως μετά τη λήξη της και μη προσβάσιμη μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Κωτσόβολος. Υπάρχει ωστόσο αρχειοθετημένη ως καμπάνια στις παγκόσμιες μηχανές αναζήτησης, με μηδενική επισκεψιμότητα όπως προκύπτει από στοιχεία της Google. Αντίστοιχα, υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες ανενεργές καμπάνιες αρχειοθετημένες στα ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Όλα τα παραπάνω στοιχεία προσκομίστηκαν στην υπηρεσία ελέγχου.

Τέλος, η εταιρία μας ελέγχθηκε για την εμπορική της απόφαση κατά την περίοδο του Black Friday 2023, να δημοσιεύσει σε διάγραμμα τις χαμηλότερες τιμές όλων των προϊόντων σε προσφορά για κάθε μήνα του 2023 και παραπέμφθηκε για περαιτέρω εξέταση από την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ώστε να αποφανθεί αν το συγκεκριμένο διάγραμμα δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή.

Στόχος μας ήταν με το συγκεκριμένο διάγραμμα τιμής, να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στον καταναλωτή να επιβεβαιώσει ότι οι τιμές των ειδών σε προσφορά, κατά τη διάρκεια του Black Friday 2023, ήταν οι χαμηλότερές μας για το έτος 2023, κόντρα στις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των τιμών.

Με στόχο να προστατεύσουμε την φήμη της εταιρίας μας, των 3.000 ανθρώπων της, καθώς και των χιλιάδων συνεργατών μας, θα προβούμε σε όλα τα μέσα προστασίας που μας δίνει η Ελληνική νομοθεσία.

Με εκτίμηση,

Αρετή Παρασκευάκου" αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.





Ειδήσεις σήμερα:

Viral το σημείωμα οδηγού σε αστυνομικό για να μην “φάει” πρόστιμο

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 186 σημεία