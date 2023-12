Κοινωνία

Ναρκωτικά - Συλλήψεις: Είχαν στήσει ολόκληρο φυτώριο κάνναβης (βίντεο)

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί μετά από έφοδο σε χώρο της Ανατολικής Αττικής για τον οποίο είχαν πληροφορίες καλλιέργειας κάνναβης.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου (υδροπονική μέθοδος) σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής, με σκοπό τη διακίνηση της παραγόμενης ποσότητας στο λεκανοπέδιο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2023, σε οικία σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου εντοπίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), από τη συνδυαστική ανάλυση των οποίων, προέκυψε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων καθώς και ο χώρος όπου είχαν εγκαταστήσει το εργαστήριο – φυτώριο κάνναβης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Περιστέρι, Πειραιά και στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

477 δενδρύλλια κάνναβης,

11 κιλά 728 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

12 κιλά και 16 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

4 κιλά και 700 γραμμάρια κανναβινοειδή,

1 όχημα,

255 ευρώ,

3 κινητά και 2 ζυγαριές,

πληθώρα κλειδιών και

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας [μετασχηματιστής ρεύματος, ρολά αλουμινίου αντανάκλασης φωτός, πλαστικός αεραγωγός, ηλεκτρικά πιεστικά ποτίσματος, λάμπες αλογόνου, αεραγωγός αλουμινίου, μοτέρ εξαερισμού, αποξηραντήρας, φορητοί ανεμιστήρες, κάτοπτρα αλουμινίου, χρονοδιακόπτες ρεύματος, πολύμπριζα, ψαλίδια, κλαδευτήρι, πλαστικά ποτιστήρια, πλαστικές γλάστρες, χωμάτινες θήκες για καλλιέργεια σπόρων, πλαστικό βαρέλι, σακιά με χώμα, φιάλες και φιαλίδια με λίπασμα]

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

