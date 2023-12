Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός μετά από σύγκρουση τραμ με ΙΧ

Δυστύχημα στο Παλαιό Φάληρο με ένα νεκρό και έναν τραυματία.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας ειναι ο απολογισμός της σύγκρουσης τραμ με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην στάση του τραμ "Έδεμ".

Η σύγκρουση του αυτοκινήτου με το τραμ, είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον βαρύ τραυματισμό ενός άνδρα.

Λίγο μετά τις 3 ώρα το μεσημέρι σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα κοντά στη στάση ΕΔΕΜ στο Παλαιό Φαληρο.

Σύμφωνα με πληροφοριες, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν στην δεξιά λωρίδα με κατεύθυνση προς Γλυφάδα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθηκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε πάνω σε πεζούς που περίμεναν στην στάση του τραμ κάποιοι και άλλοι για να περάσουν τον δρόμο απέναντι και στην συνέχεια έπεσε πάνω στο τραμ που ερχόταν εκείνη την στιγμή.

Παρέσυρε θανάσιμα μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών ενώ τραυματίστηκε βαριά ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών όπου μεταφέρθηκε στο Γενικό κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε πανικος από τους περαστικούς αλλά και τους επιβατες του τραμ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαια ενώ αναμένεται ο οδηγός του οχήματος να υποβληθεί και σε αλκοτέστ





Λόγω του δυστυχήματος έγιναν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δίκτυο του Τραμ και συγκεκριμένα στην Γραμμή 6 η κυκλοφορία διεξαγόταν στο τμήμα Μουσών- Σύνταγμα και στη Γραμμή 7 η κυκλοφορία διεξαγόταν στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πικροδάφνη & Αγία Τριάδα - Μπάτης.

Ωστόσο, γύρω στις 17:15 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και άρχισαν να εκτελούνται και πάλι κανονικά τα δρομολόγια στις Γραμμές 6 και 7.

