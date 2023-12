Αθλητικά

Ρέντης - Φωτοβολίδα: Ταυτοποιήθηκε DNA δεύτερου ατόμου στον εκτοξευτήρα

Ακόμα ένα άτομο ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές, καθώς βρέθηκε το DNA του σε φωτοβολίδα που περισυνελλέγη από το σημείο των επεισοδίων της 7ης Δεκεμβρίου.

Το DNA δεύτερου ατόμου ταυτοποιήθηκε στον εκτοξευτήρα φωτοβολίδας από τα επεισόδια στου Ρέντη, όπου τραυματίστηκε ο 31χρονος αστυνομικός.

Πρόκειται για συγγενικό άτομο του 18χρονου, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και το οποίο βρισκόταν στο «κάδρο» των ερευνών από τις Αρχές.

Τα στοιχεία του έχουν ήδη δοθεί στις ανακριτικές Αρχές.

Ο 18χρονος, ο οποίος κρίθηκε νωρίτερα προφυλακιστέος, ζήτησε να τεθεί υπό προστασία μαρτύρων, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε καθώς είναι κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 18χρονος φέρεται να έχει υποστηρίξει στην απολογία του στην ανακρίτρια ότι είχε πάει στο γήπεδο με φίλους και τον αδελφό του όταν κάποια στιγμή είδε πολύ κόσμο να βγαίνει προς τα έξω και από περιέργεια βγήκε και ο ίδιος όπου τον πλησίασε ένα άτομο με κουκούλα fullface και μακριά γένια και του έδωσε μια φωτοβολίδα λέγοντάς του να την πετάξει. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο άτομο του έδειξε πώς λειτουργεί, αλλά όταν την άνοιξε τού έπιασε το χέρι και η φωτοβολίδα έφυγε προς τα κάτω στο έδαφος, έκανε γκελ μπροστά του και πήγε προς την κατεύθυνση του αστυνομικού. Μάλιστα είπε ότι εκείνη την ώρα είδε και άλλη μια φωτοβολίδα να κατευθύνεται προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο 18χρονος φέρεται να υποστηρίζει, επίσης, ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει άλλη φορά τέτοιου είδους βεγγαλικό και πρόθεσή του δεν ήταν να την πετάξει εναντίον του αστυνομικού.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς κατηγορείται για ηθική αυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, για έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, διατάραξη οικιακής ειρήνης και για κατοχή βεγγαλικών, ενώ όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Ο 31χρονος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας και έχει υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού κάτω άκρου.

