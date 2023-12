Υγεία - Περιβάλλον

Ρέντης: Σε κώμα παραμένει ο 31χρονος αστυνομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του. Την Τρίτη που υποβλήθηκε στο μεγάλο χειρουργείο του ακρωτηρίασαν το αριστερό του πόδι

-



Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε καταστολή και σε μηχανική υποστήριξη.

Από την Τρίτη που υποβλήθηκε στο μεγάλο χειρουργείο κατά το οποίο του ακρωτηρίασαν το αριστερό του πόδι δεν έχει υποτροπιάσει, ενώ νεότερη πληροφορία είναι ότι χθες Τετάρτη από το Θριάσιο, μία πλαστικός χειρουργός ήρθε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και του τοποθέτησε δερματικό μόσχευμα στη χειρουργιμένη πληγή, προκειμένου να επουλωθεί ταχύτερα.

Αιμοδυναμικά εξακολουθεί να υποστηρίζεται από αγγειοσυσπαστικά φάρμακα αλλά και από εξωνεφρική αιμοκάθαρση, ενώ επόμενο βήμα των γιατρών είναι σιγά – σιγά να μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα, ώστε να διαπιστώσουν αν οι υπόλοιπες σωματικές του λειτουργίες επανέλθουν και τι τυχόν προβλήματα μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον οι γιατροί με την κατάσταση της υγείας του.

Απολογείται ο 18χρονος που έριξε την φωτοβολίδα

Στην ανακρίτρια Πειραιά θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί στις 11:00, ο 18χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντη. Εναντίον του συλληφθέντα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου για την αθλητική βία.

Ο 18χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών,για έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο,διατάραξη οικιακής ειρήνης και για κατοχή βεγγαλικών. Να σημειωθεί ότι όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Η ομολογία του για την ρίψη της φωτοβολίδας, επικυρώθηκε και από τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, έπειτα από την εξέταση δείγματος που είχε ληφθεί κατά την αρχική του προσαγωγή στη Διεύθυνση Μεταγωγών, μαζί με ακόμα 423 άτομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάτα: Τροχαίο με νεκρούς σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας