Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους δικαιούχους

Ποιους αφορά το μέτρο και πότε θα συνεχιστούν οι καταβολές.

Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Παππάς, ξεκίνησαν οι πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου που θα αγγίξουν τα 10 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, οι πληρωμές αφορούν 117.924 πολίτες και 337.161 ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για το 2022 καθώς και καύσιμα για το πρώτο τετράμηνο του 2023. Αναφορικά με τα καύσιμα των επιχειρήσεων, οι καταβολές αφορούν 2.974 επιχειρήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε 43 νησιά.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταβολής των πιστώσεων, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 θα συνεχιστούν οι καταβολές.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί σε σχέση με το 2022 διευρύνεται ο έλεγχος από τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) των σχετικών αιτήσεων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ, και μετά από ευρήματα, με στόχο τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των διαθέσιμων πόρων και του δημοσίου συμφέροντος.

