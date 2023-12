Πολιτισμός

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)

Περίπου 400 μαθητές του μεγαλύτερου ελληνικού σχολείου εκτός Ελλάδας, μαζί με τους γονείς τους, προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, καθώς απειλούνται να μείνουν χωρίς στέγη.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Σε διαμαρτυρία προχώρησαν μαθητές και γονείς του μεγαλύτερου ομογενειακού σχολείου στο Μόναχο, καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς στέγη.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπου συστεγάζονται το 4ο Δημοτικό Σχολείο «Αριστοτέλης» και το Α’ Γυμνάσιο Μονάχου, αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση του ενοικίου.

Το χρηματικό ποσό όμως το οποίο ζητάει για να υπογραφεί το νέο μισθωτήριο, χαρακτηρίζεται ως υπέρογκο από τους υπευθύνους της λειτουργίας των σχολείων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ελληνικό σχολικό συγκρότημα εκτός συνόρων.

Οι μαθητές, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, προχώρησαν σε διαμαρτυρία, ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση για την στέγαση των σχολείων τους.

Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε με πηγές του Υπουργείου Παιδείας που χειρίζονται το θέμα, που υποστήριξαν ότι «η ισχύουσα σύμβαση έχει λήξη το 2025 και μέχρι τότε δεν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν οι μαθητές χωρίς σχολική εγκατάσταση», αναφέροντας πάντως ότι ήδη γίνονται προσπάθειες διαπραγμάτευσης, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως γίνονται συζητήσεις και με το γερμανικό Δημόσιο, ώστε να αναλάβει την ανέγερση νέου σχολείου.

Από την πλευρά της όμως, η γερμανική κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση οι μαθητές να ακολουθήσουν το γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης, ενδεχόμενο που βρίσκει αντίθετους τους γονείς.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι επόμενες κινήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχεις θέσει ως προτεραιότητα τα σχολεία για τα παιδιά της ομογένειας.