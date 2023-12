Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός, Οσιομάρτυρος Σωσάννης διακονίσσης εν Ελευθερουπόλει.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ελευθερία,

Ρία,

Λευθερία,

Λευτερία,

Ρίτσα,

Ελευθέριος,

Λευτέρης,

Λεφτέρης,

Ανθή,

Ανθούλα,

Άνθια,

Άνθεια,

Σύλβια,

Σωσσάνα,

Σωσάνα,

Σωσάννα.

Άγιος Ελευθέριος

Ο Ελευθέριος έδρασε στη Ρώμη κατά τον 2ο αιώνα όταν αυτοκράτορες ήταν ο Κόμμωδος και ο Σεπτίμιος Σεβήρος. Η μητέρα του Ανθία, που έμεινε χήρα όταν ο Ελευθέριος ήταν μικρός, κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη από τον Απ. Παύλο. Η Ανθία ανέθρεψε το γιο της σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μάλιστα ανέθεσε την ηθική του τελείωση και τη θεολογική του κατάρτιση στον επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο. Σε ηλικία 15 ετών ο Ελευθέριος χειροτονήθηκε διάκονος από τον Ανίκητο, ενώ αργότερα έγινε επίσκοπος Ιλλυρικού. Ο βασιλιάς της Βρετανίας Λούκιος έστειλε επιστολή στον άγιο, δηλώνοντας την επιθυμία του να διδαχθούν την πίστη στον Χριστό αυτός και ο λαός του. Όταν ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος πληροφορήθηκε τη χριστιανική δράση του Ελευθερίου διέταξε τη σύλληψή του. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια ο Ελευθέριος οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Τα άγρια ζώα όμως δεν τον άγγιξαν, γι` αυτό και αποκεφαλίσθηκε μαζί με τη μητέρα του.

Η αγία Σωσάννη έζησε στα τέλη του τρίτου αιώνα. Καταγόταν από την Παλαιστίνη, είχε πατέρα εθνικό και μητέρα Ιουδαία. Η ίδια όμως όταν γνώρισε την χριστιανική πίστη βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Σιλουανό χριστιανή. Αυτό εξόργισε πολύ τους Εθνικούς και τους Εβραίους, οι οποίοι αποφάσισαν από κοινού να την σκοτώσουν. Το σχέδιο της δολοφονίας της όμως, το πληροφορήθηκε ο επίσκοπος και μαζί με την αγία προσπάθησαν να βρουν μία λύση. Τελικά τη λύση την έδωσε η Σωσάννη. Μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και ντυμένη άνδρας εγκατέλειψε τα Ιεροσόλυμα. Αργότερα μετέβη στην Ελευθερούπολη, στην οποία ντύθηκε πάλι γυναίκα. Όταν κηρύχθηκε ο διωγμός της Εκκλησίας από τον Διοκλητιανό, η Σωσάννη χωρίς να φοβηθεί καθόλου, εξακολούθησε να λατρεύει τον Ιησού Χριστό φανερά. Συλληφθείσα γι` αυτό και επειδή δεν θέλησε να θυσιάσει στα είδωλα καταδικάστηκε μαζί με άλλους σε θανατική ποινή. Η αγία Σωσάννη παρέδωσε το πνεύμα στον Κύριο της μέσα στην πυρά.

Στην Ελλάδα, ο Άγιος Ελευθέριος θεωρείται προστάτης των εγκύων γυναικών.

Πηγή: ecclesia.gr

