Ρέντης - Μαυροειδάκος: Τα τουρνικέ τα αγόρασαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί με ρεφενέ (βίντεο)

"Το σώμα της Αστυνομίας βράζει" ανέφερε μεταξύ άλλων. Τι είπε για την επίθεση στον 31χρονο αστυνομικό που δίνει μάχη για την ζωή του.

Για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον αγώνα βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα, μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο γενικός γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι διμοιρίες των ΜΑΤ που πήγαιναν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Χάιφα για την Euroleague, στη "Λεωφόρο" αρνήθηκαν, παραμένοντας στη συμβολή της Κηφισίας με την Αλεξάνδρας.

Οι ένστολοι έμειναν εκεί, λέγοντας πως θα πλησιάσουν το γήπεδο έαν γίνουν επεισόδια.Μετά από λίγα λεπτά, τους δόθηκε η εντολή να επιστρέψουν στην έδρα τους "ήταν μία προσωπική και αυθόρμητη απόφασή τους, δεν ήταν συνδικαλιστική εντολή" καθώς όπως τόνισε μετά τα επεισόδια στου Ρέντη "το σώμα της Αστυνομίας βράζει και η πολιτική ηγεσία κωφεύει ζητώντας από τα ΜΑΤ να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αθλητικούς αγώνες".

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε "τα τουρνικέ τα αγόρασαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί με ρεφενέ, βάζοντας χρήματα όλοι μαζί και έτσι έσωσαν τον 31χρονο, για τον οποίο προσεύχομαι να γίνει γρήγορα καλά".





