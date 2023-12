Κοινωνία

Οπαδική βία - ΠΟΑΣΥ: “Χάδια” τα μέτρα της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ογκώδης διαμαρτυρία για τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη. Τι αναφέρει η ΠΟΑΣΥ για τα κυβερνητικά μέτρα ενάντια στην οπαδική βία.

-

Χιλιάδες αστυνομικοί συμμετέχουν στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας που πραγματποποιείται στην Αθήνα, με αφορμή τον βαρύτατο τραυματισμό του 31 ετών συναδέλφου τους. Το κάλεσμα δόθηκε από την Πανελλήνιας Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και βρήκε ανταπόκριση από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησαν από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδί και κατέληξαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου απέκλεισαν για λίγο την είσοδο του υπουργείου.

Οι αστυνομικοί διαμαρτύρονται για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ζητούν να απαγκιστρωθούν από τη φύλαξη των γηπέδων.

ΠΟΑΣΥ: Χάδια τα μέτρα της κυβέρνησης για την οπαδική βία



Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων σχολίασε αρνητικά τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, κάνοντας λόγο για “μέτρα-χάδια”.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση στηλιτεύει την απόφαση για τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων της Super League κεκλεισμένων των θυρών για τους επόμενους δύο μήνες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως

“Άραγε, πέρασαν τόσες πολλές μέρες από την Πέμπτη 7/12/2023 που ξεχάστηκε ότι ο συνάδελφός μας τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διεξαγωγή αγώνα βόλεϊ ή μήπως ξέχασαν κάποιοι ότι σοβαρά επεισόδια γίνονται και στους αγώνες μπάσκετ ακόμα και χάντμπολ ή το χειρότερο ότι γίνονται ραντεβού θανάτου μακριά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις;”

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

“Με περισσή αγωνία αναμέναμε από το Σάββατο, Αστυνομία και Κοινωνία, τα μέτρα τα οποία θα εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, τα οποία υποτίθεται θα ήταν σκληρά και θα έθεταν τέλος στα φαινόμενα του χουλιγκανισμού και του εξευτελισμού της έννοιας του αθλητισμού. Όμως με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ακούσαμε τα όσα εξήγγειλε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Προφανώς η έννοια της σκληρότητας είναι τελικά πολύ ελαστική ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της. Τόσο ελαστική που έφτασε να ασχοληθεί με το αν θα υπάρχουν οπαδοί στους αγώνες ποδοσφαίρου της Super League 1. Άραγε, πέρασαν τόσες πολλές μέρες από την Πέμπτη 7/12/2023 που ξεχάστηκε ότι ο συνάδελφός μας τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διεξαγωγή αγώνα βόλεϊ ή μήπως ξέχασαν κάποιοι ότι σοβαρά επεισόδια γίνονται και στους αγώνες μπάσκετ ακόμα και χάντμπολ ή το χειρότερο ότι γίνονται ραντεβού θανάτου μακριά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις;

Με την κοινή ανακοίνωσή μας την 8/12/2023 ζητήσαμε άμεση διακοπή όλων των πρωταθλημάτων καθώς και απόσυρση της Αστυνομίας από όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, έως ότου όλοι οι ανευθυνοϋπεύθυνοι ιδιοκτήτες-παράγοντες του αθλητισμού, αντιληφθούν ότι απέναντί τους έχουν την οργανωμένη πολιτεία, τους θεσμούς της και την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που απορρίπτει όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας στον αθλητισμό.

Αντ’ αυτών ανακοινώθηκε μία δέσμη «μέτρων» μόνο για τους αγώνες ποδοσφαίρου της Super League 1, έλεγχος ταυτοπροσωπίας και άλλες δευτερεύουσας σημασίας προβλέψεις. Ξεκάθαρα, λοιπόν, προκύπτει ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει να είναι στους αθλητικούς χώρους και να φορτώνεται ευθύνες που δεν της ανήκουν έχοντας να αντιμετωπίσει εγκληματικές αγέλες χούλιγκαν, οι οποίοι απλά δεν θα κάνουν το βρώμικό έργο τους σε αγώνες ποδοσφαίρου αλλά θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο άλλο άθλημα επιθυμούν.

ΚΑΛΟΥΜΕ για μία ακόμα φορά, με όση μεγαλύτερη ένταση μπορεί να έχει η φωνή μας την κυβέρνηση να πάρει πρόσθετα και αυτή τη φορά πραγματικά σκληρά μέτρα και όχι «χάδια», όπως αυτά που ανακοίνωσε.

Πρέπει να καταλάβετε επιτέλους ότι το χτένι έσπασε και ο κόμπος χάθηκε. Εάν δεν τολμήσετε τώρα να φανείτε, όχι σκληροί αλλά δίκαιοι, απέναντι στο υγιές κομμάτι της κοινωνίας, δεν θα το καταφέρετε ποτέ.

Οι ευκαιρίες δίνονται ελάχιστες φορές και σε όποιον τολμάει να τις αδράξει όταν πρέπει. Ειδάλλως θα καταλήξετε και εσείς να συναριθμηθείτε με όλους αυτούς που κοίταζαν φοβικά το πρόβλημα και φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε”.

Επιτελείο των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», με επικεφαλής τον Πρόεδρο τους, Βασίλη Στίγκα, συνοδευόμενο από τους Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κόντη και Β’ Πειραιώς, Αλέξανδρο Ζερβέα και την Εκπρόσωπο Τύπου, Κορίνα Τριανταφύλλου εξέφρασαν δια ζώσης τη στήριξή τους στους Αστυνομικούς που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, έξω από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδή, για τον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου συναδέλφου τους, ο οποίος χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στου Ρέντη.

Ακολουθεί η σχετική δήλωση στα ΜΜΕ της Εκπροσώπου Τύπου των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», Κορίνας Τριανταφύλλου:

«Τα περιστατικά οπαδικής βίας έχουν αυξηθεί επικίνδυνα τον τελευταίο καιρό. Όλα δείχνουν ότι έχουν παρεισφρήσει εξωγενή στοιχεία που μόνο προβλήματα δημιουργούν στον υγιή αθλητισμό. Τα μέτρα που δήλωσε η πολιτεία πως θα πάρει, να είναι ουσιαστικά και όχι επιφανειακά. Να προστατεύσει τους αστυνομικούς που καθημερινά θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και να απομονώσει τα κακοποιά στοιχεία. Οι “ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ” εύχονται ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο, υπομονή στην οικογένεια του και με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά».

ΥΓ. Ο κατάπτυστος τίτλος «Έδιωξαν τον επικεφαλής των “Σπαρτιατών”» του φανταστικού σεναρίου που «βαπτίζει» ρεπορτάζ η ιστοσελίδα της «Εφημερίδας των Συντακτών» αποτελεί παράδειγμα «λάσπης» και αποθέωσης του ψεύδους. Ο Πρόεδρος της Κ.Ο., Βασίλειος Στίγκας, αφού εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του στα δίκαια αιτήματα των Αστυνομικών κατόπιν αποχώρησε διακριτικά από τον τόπο της συγκέντρωσης για να μην προσδώσει πολιτικό «χρώμα» στη διαμαρτυρία.

Άλλωστε είναι γνωστές οι πάγιες πρακτικές και οι ακραίοι υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον μας του πειθήνιου κομματικού οργάνου -υπό το μανδύα ΜΜΕ- «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Super League - Μαρινάκης: πρόταση μομφής από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

Καλλιθέα: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη ληστή

Ρέντης – Γεωργιάδης: Η επίθεση στον αστυνομικό έγινε από οργανωμένη συμμορία