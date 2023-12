Κοινωνία

Ρέντης – Επίθεση στον αστυνομικό: Στα δικαστήρια ο 18χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός που ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που έριξε τη ναυτική φωτοβολίδα οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια Πειραιά. O πατέρας του στον ΑΝΤ1.

-

Στην εισαγγελία Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 18χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντη.

Εναντίον του συλληφθέντα που φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου για την αθλητική βία.

Ο 18χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών,για έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο,διατάραξη οικιακής ειρήνης και για κατοχή βεγγαλικών. Να σημειωθεί ότι όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης και για άλλα άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του αιματηρού τραυματισμού του αστυνομικού ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ο 18χρονος στην αρχική του κατάθεση στους αστυνομικούς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι τη τη ναυτική φωτοβολίδα του την είχε δώσει κάποιος από τους οργανωμένους οπαδούς προκειμένου όταν βγουν από το γήπεδο να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», ο πατέρας του 18χρονου είπε πως, φίλοι του παιδιού του από την Καρδίτσα είχαν πάει εκεί και όλοι μαζί πήγαν στον αγώνα βόλεϊ.

«Είναι καλό παιδί, πήγαινε στο σχολείο. Ήταν μαζί με τον αδερφό του. Έχουμε χάσει το μεγάλο μας παιδί σε τροχαίο το 2012. Αν το έχει κάνει το παιδί μου να τιμωρηθεί. Πηγαίνουμε όλοι μας στο γήπεδο, αλλά το παιδί δεν ανήκε σε κάποιο σύνδεσμο», είπε ο πατέρας, ενώ σημείωσε ότι, ο γιος του είχε μικρότερη «πορτοκαλί» φωτοβολίδα και πως ο νεαρός ομολόγησε χωρίς δικηγόρο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενη στον τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη, τόνισε ότι «έχουμε τον δράστη της επίθεσης στα χέρια μας και βάσει των στοιχείων ελπίζουμε ότι σύντομα θα φτάσουμε στα ίχνη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων».

«Σύμφωνα με την ομολογία του 18χρονου, τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, ήταν μέσα στο γήπεδο και κατόπιν συνεννόησης βγήκαν έξω παρέλαβαν υλικά επίθεσής από άλλα άτομα και μετά την επίθεση ξαναμπήκαν στο γήπεδο», ανέφερε η κυρία Δημογλίδου.

Τόνισε δε πως πρόκειται για μια προσχεδιασμένη και οργανωμένη επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων και πρόσθεσε πως σύντομα θα φτάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ηθικού αυτουργού της επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη ληστή

Άγριοι σκύλοι – Θεσσαλονίκη: Κωφάλαλος κηπουρός ήταν εκεί, αλλά αδυνατούσε να ακούσει της φωνές του θύματος (βίντεο)

Ρέντης – Γεωργιάδης: Η επίθεση στον αστυνομικό έγινε από οργανωμένη συμμορία