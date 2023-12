Υγεία - Περιβάλλον

Επεισόδια στον Ρέντη: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 31χρονος αστυνομικός. Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

-

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ο τραυματίας αστυνομικός, που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο μηρό στα επεισόδια στον Ρέντη έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το Λιγκ Καπ.

Το πρωί του Σαββάτου το νοσοκομείο εξέδωσε νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με σταδιακά μειούμενες δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων. Λόγω διαταραχών πηκτικότητας υπάρχει διάχυτη αιμορραγική διάθεση στο τραύμα του μηρού που ελέγχεται επαρκώς με τοπικά αιμοστατικά και επίδεση. Δερματικό θερμικό έγκαυμα στον μηρό και πέριξ του τραύματος.





Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς

Μεξικό: Φονικές μάχες μεταξύ πολιτών και κακοποιών (σκληρές εικόνες)

Εορτολόγιο - 9 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα