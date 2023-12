Κόσμος

Ισραήλ: συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ισραήλ προειδοποιεί οτι ο πόλεμος που διεξάγει ενδέχεται να κρατήσει «πάνω από μερικούς μήνες».

-

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας πως ο πόλεμος που διεξάγει ενδέχεται να κρατήσει «πάνω από μερικούς μήνες», την ώρα που ο βασικός σύμμαχος του εβραϊκού κράτους —οι ΗΠΑ— καλεί να μειωθεί η ένταση των αεροπορικών βομβαρδισμών για την προστασία των αμάχων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, έκανε λόγο για «μάχες», ειδικά στον τομέα όπου βρίσκεται η Σουτζάια (βόρεια). Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπέστη εκεί τις πιο βαριές απώλειες που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα —δέκα μέλη του σκοτώθηκαν μέσα σε μια μέρα— αφότου ξεκίνησε χερσαίες εμπλοκές στον μικρό πυκνοκατοικημένο θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων.

«Θα γίνουν κι άλλες δύσκολες μάχες τις επόμενες μέρες», προειδοποίησε ο εκπρόσωπός του Ντανιέλ Χαγκαρί, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν τη νύχτα στον θύλακο και οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν για ακόμη μια φορά, εξαιτίας «της συνεχιζόμενης επίθεσης», σύμφωνα με την εταιρεία PalTel.

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών περιπλέκει το έργο των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κι αυτό θα οδηγήσει στην «αύξηση του αριθμού» των θυμάτων στις επιδρομές, κατήγγειλε η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στη Χαμάς, ορκίστηκε να την «εξαλείψει», μετά την επίθεση άνευ προηγουμένου την 7η Οκτωβρίου μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, με απολογισμό κάπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους. Άλλοι 240 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα από μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων. Οι εκατό και πλέον από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο ανακωχής στα τέλη Νοεμβρίου.

Σχεδόν 18.800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον θύλακο, κατά το 70% γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, λογαριάζει το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Περισσότερο από μερικούς μήνες»

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν επισκέφθηκε χθες το Ισραήλ για συναντήσεις κυρίως με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, την ώρα που η Ουάσιγκτον εκφράζει πλέον ολοένα πιο μεγαλόφωνα την ανησυχία της για τον απολογισμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Σάλιβαν έθεσε «δύσκολες ερωτήσεις» στους ισραηλινούς ηγέτες και συζήτησε την πιθανότητα ο Τσαχάλ να προχωρά σε «επιχειρήσεις πιο χαμηλής έντασης» στο «εγγύς μέλλον», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, που δεν έδωσε πάντως κανένα χρονοδιάγραμμα για αυτό.

«Θέλω (σ.σ. οι ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες) να επικεντρωθούν στην προστασία της ζωής αμάχων. Όχι να σταματήσουν (να καταδιώκουν) τη Χαμάς, αλλά να δείχνουν περισσότερη προσοχή», είπε από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χθες.

Χωρίς να καταστήσει σαφές αν ο ισραηλινός στρατός θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μειώσει την ένταση των πληγμάτων του, ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ προειδοποίησε πως ο πόλεμος μπορεί να παραταθεί.

Η Χαμάς έχει δημιουργήσει «υπόγειες υποδομές» που «δεν είναι εύκολο να καταστραφούν. Αυτό θα πάρει χρόνο —περισσότερο από μερικούς μήνες— αλλά θα νικήσουμε και θα καταστρέψουμε τη Χαμάς», διαβεβαίωσε ο κ. Γκάλαντ.

Η επαύριον του πολέμου

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, εξόριστος στο Κατάρ, χαρακτήρισε προχθές Τετάρτη «αυταπάτη» οποιοδήποτε σχέδιο για την κατάσταση μετά τον πόλεμο που φαντάζεται τη Λωρίδα της Γάζα χωρίς την οργάνωσή του και τα υπόλοιπα «κινήματα αντίστασης».

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων (PCPSR), ανεξάρτητο ινστιτούτο με έδρα τη Ραμάλα, το 64% των Παλαιστινίων που ερωτήθηκαν σχετικά αναμένει πως η Χαμάς θα διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας αφού τελειώσουν οι μάχες, σενάριο που βρίσκει πολύ πιο πιθανό από την επάνοδο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ επαναλαμβάνει πως σκοπός του δεν είναι να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μεταπολεμικά, ενώ διάφοροι σχολιαστές διερωτώνται αν είναι πιθανό να επιστρέψει και να κυβερνήσει η Παλαιστινιακή Αρχή στον θύλακο από όπου την εκδίωξε η Χαμάς το 2007.

Μετά τις συνομιλίες του χθες Πέμπτη στο Ισραήλ, ο Τζέικ Σάλιβαν αναμένεται σήμερα στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για επαφές με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Συντρίμμια παντού»

Οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας στριμώχνονται σε περιοχές που συρρικνώνονται ολοένα περισσότερο για να σωθούν από τις αεροπορικές επιδρομές και οι ανθρωπιστικές συνθήκες γίνονται ολοένα πιο απελπιστικές.

Στο νότιο άκρο της περιοχής, η Ράφα, στα κλειστά για τους Γαζαίους σύνορα με την Αίγυπτο, έχει μετατραπεί σε γιγαντιαίο καταυλισμό εκτοπισμένων, με προχειροφτιαγμένες σκηνές, όπου προσπαθούν να προστατευτούν από τη βροχή και το οδυνηρό κρύο.

Μέσα στη νύχτα κόσμος έψαχνε στα συντρίμμια με γυμνά χέρια επιζώντες έπειτα από αεροπορικό πλήγμα στην πόλη. «Πρόκειται για καταυλισμό εκτοπισμένων, με σπίτια συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όπως βλέπετε, καταστράφηκαν. Όπως βλέπετε, υπάρχουν συντρίμμια παντού. Είναι συνοικία που δεν είχε καμία σχέση με τη δράση μαχητών», είπε ο Αμπού Όμαρ, κάτοικος.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στα τέλη του Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακο, αρχικά στον βορρά, προτού τις επεκτείνει στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη του νότου, απαιτώντας ο πληθυσμός της να μετακινηθεί πως παραθαλάσσια «ασφαλή ζώνη» κοντά στη Ράφα.

«Σήμερα το Ισραήλ λέει πως ο τομέας της Ράφας είναι ασφαλής. Αλλά δεν υπάρχει πλέον καμιά ασφαλής περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας», τόνιζε χθες ο Ντία Αμπού Ζιν, 32 ετών.

Περίπου 1,9 εκατ. Παλαιστίνιοι, ή αλλιώς το 85% του πληθυσμού, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων που εκτοπίστηκαν επανειλημμένα από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που τονίζει πως η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στον θύλακα δεν επαρκεί και προειδοποιεί πως ο υπερπληθυσμός στους καταυλισμούς εκτοπισμένων είναι αναπόφευκτο να προκαλέσει το ξέσπασμα επιδημιών, εν μέσω πείνας για πολλούς και έλλειψης περίθαλψης, καθώς το σύστημα υγείας έχει δεχτεί βαριά χτυπήματα.

Πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας, η βία έχει κλιμακωθεί επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη —όπου ισραηλινή έφοδος είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένδεκα Παλαιστίνιοι χθες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή—, κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ/Λιβάνου, ως και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι, υποστηρικτές της Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον φορτηγού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα κατευθυνόμενο, κατ’ αυτούς, στο Ισραήλ. Το πλήγμα ήταν αποτυχημένο, ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος, με τον στρατό να διαβεβαιώνει πως δεν υπήρξαν «ούτε τραυματισμοί, ούτε ζημιές».

Ειδήσεις σήμερα:

POS σε ακόμα 35 κλάδους της οικονομίας

Κακοκαιρία - Παρασκευή: καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί βοριάδες και βουτιά της θερμοκρασίας

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)