Τροχαία δυστυχήματα: τρεις νεκροί στους δρόμους της Αττικής

Τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Αττικής που μέσα σε λίγες ώρες θρηνεί τρεις νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Αττική το βράδυ της Πέμτπης, σημειώθηκαν τρία τροχαία δυστυχήματα που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας, του Πόρτο Ράφτη και του Περιστερίου.

Πιο συγκεκριμένα, περί τις 23:30 στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη στο 33,5 χιλόμετρο με ρεύμα προς Μαρκόπουλο, αυτοκίνητοεξετράπη της πορείας του και "καρφώθηκε" σε κολώνα, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της 55χρονης οδηγού του οχήματος.

Αργότερα, στις δώδεκα τα μεσάνυκτα, στην οδό Αγίου Ιερωθέου στο Περιστέρι, δύο μηχανές συγκρούστηκαν με έναν 58χρονο να χάνει τη ζωή του.

Στις 21:00 το βράδυ της Πέμτπης, στην οδό Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια, μηχανή που οδηγούσε 49χρονος εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν προς τη Γλυφάδα, για άγνωστό μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο.

