Βουλή - Προϋπολογισμός: σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση

Τρίτη μέρα συζήτησης του προϋπολογισμού 2024 με το πολιτικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στις ομιλίες υπουργών, μεταξύ των οποίων, Δένδιας, Σκρέκας, Γεωργιάδης, Χρυσοχοΐδης, Οικονόμου.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται για τρίτη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, με την κυβερνητική πλειοψηφία να υπεραμύνεται των προβλέψεων του κάνοντας λόγο για δημοσιονομική σταθερότητα, ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, στήριξη των εισοδημάτων και της κοινωνικής συνοχής.

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση, κατηγορεί την κυβέρνηση για αλχημείες, δίνοντας έμφαση τόσο στην ακρίβεια όσο και στο δημόσιο χρέος υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν απαντά στα μεγάλα, οξυμένα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η χώρα και η κοινωνία.

Το πολιτικό ενδιαφέρον σήμερα εστιάζεται στις ομιλίες των υπουργών: 'Αμυνας, Νίκου Δένδια, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη , Εργασίας, 'Αδωνη Γεωργιάδη καθώς και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Η συζήτηση του νέου προϋπολογισμού θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ενώ αμέσως μετά θα διεξαχθεί ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς τη κυβέρνηση.

