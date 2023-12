Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάρνηθα - Σκυλακάκης: Μεγάλη πρόοδος στα αντιδιαβρωτικά έργα (εικόνες)

Ποια υλικά χρησιμοποιούνται ενάντια στην όμβρια διάβρωση του εδάφους του υψηλότερου βουνού της Αττικής και ποιες οι μέθοδοι κατασκευής.

Για την πορεία των αντιδιαβρωτικών έργων αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Πάρνηθας ενημερώθηκε, από αρμόδια στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και του Δασαρχείου Πάρνηθας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην περιοχή.

Τα εν λόγω αντιδιαβρωτικά έργα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, υλοποιούνται από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από εργοληπτικές εταιρίες δασοτεχνικών έργων, ενεργοποιώντας το θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης.

Σε όλες τις επιφάνειες έχει περαιωθεί, μέχρι σήμερα, το 30% περίπου των αντιδιαβρωτικών έργων. Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά ακολουθούν το περιεχόμενο εγκεκριμένων μελετών και κατασκευάζονται στο πεδίο, σύμφωνα με τους κανόνες της δασικής επιστήμης και τεχνικής, για την προστασία των εδαφών ως απόλυτης προτεραιότητας, ενώ θα ακολουθήσουν άμεσα και τα αντιπλημμυρικά έργα, που θα θωρακίσουν την πρόσφατα πληγείσα περιοχή.

Η εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών έργων προβλέπει εκτός όλων των άλλων, υλοτόμηση των καμένων δέντρων, που βρίσκονται εκατέρωθεν του δασικού και μη οδικού δικτύου και σε βάθος 30 μέτρων (ζώνη πλάτους 60 μέτρων), καθώς και αυτών που βρίσκονται εκατέρωθεν των μονοπατιών πεζοπορίας και σε βάθος 30 μέτρων (ζώνη πλάτους 60 μέτρων), προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των εργαζόμενων και των επισκεπτών του δάσους και αφετέρου για λόγους αντιπυρικής προστασίας του ευαίσθητου μετά την πυρκαγιά δασικού οικοσυστήματος.

Τα υλοτομηθέντα δέντρα στις ζώνες αυτές, χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων και εάν πλεονάζουν μετατοπίζονται στους δασόδρομους, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων της περιοχής ευθύνης.

Τα κλαδιά που προκύπτουν από την αποκλάδωση των δέντρων, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κλαδοδεμάτων και εάν πλεονάζουν θρυμματίζονται και διασκορπίζονται στις ζώνες αυτές για τον εμπλουτισμό του εδάφους.

Σημειώνεται πως για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών δεν υλοτομούνται δέντρα στα οποία έχει παραμείνει άκαυτο και ζωντανό έστω και ελάχιστο τμήμα της κόμης τους.

Ο κ. Σκυλακάκης, δήλωσε για την υλοποίηση των έργων: «Επισκεφθήκαμε τα αντιδιαβρωτικά έργα στην Πάρνηθα, που γίνονται με αναδόχους αποκατάστασης το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαριδης, την ΔΕΗ Α.Ε. και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Έργα, που προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Αποτελούνται από κορμοδέματα, κλαδοδέματα και κορμοφράγματα, που συγκρατούν το χώμα και το νερό και μας προστατεύουν από τις πλημμύρες, που ακολουθούν τις μεγάλες πυρκαγιές. Είναι έργα που προχώρησαν πολύ ικανοποιητικά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αναδόχους αποκατάστασης, για την ποιότητα των έργων με την οποία υλοποιείται αυτή η κοινωνική προσφορά».

Tον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Δασών ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, παρουσία των εκπροσώπων των Αναδόχων Αποκατάστασης. Από το Ίδρυμα Α. Λασκαρίδης ήταν η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αγγελική Κοσμοπούλου. Από την Τράπεζα Πειραιώς ο CEO Χρήστος Μεγάλου, ο Group Chief Operating Officer Χαράλαμπος Μαργαρίτης και ο Ηead of Technical Services Γιώργος Δασκαλάκης. Από την ΔΕΗ η Γενική Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου και η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Σοφία Δήμτσα. Στην περιήγηση ήταν, επίσης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

