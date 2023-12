Κοινωνία

Κακοκαιρία: Χιόνια στη βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Στα λευκά ντύθηκαν περιοχές της βόρειας Ελλάδας με τα ορεινά να κρατούν την…πρωτιά. Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στη βόρεια Ελλάδα. Στα λευκά ντύθηκαν η Κοζάνη, το Νυμφαίο και τα Γρεβενά.

Λόγω της κακοκαιρίας, έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα της Τροχαίας.

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων και μέχρι την εξομάλυνση των καιρικών συνθηκών, ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία: Στην Εγνατία Οδό, καθώς και στο οδικό δίκτυο των Δήμων Βέροιας και Νάουσας.

Πέλλα: Σε όλο το οδικό δίκτυο.

Πιερία: Στο ημιορεινό και ορεινό οδικό δίκτυο.

