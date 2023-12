Κοινωνία

Θήβα - Θάνατος 17χρονου: DNA του θύματος βρέθηκε στο όπλο

Ανατροπή στην υπόθεση. Τι νομικές ενέργειες κατά δικηγόρου και τηλεοπτικών εκπομπών ανακοίνωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου Α. Κούγιας.

Γενετικό υλικό του ίδιου του θύματος βρέθηκε τελικά πάνω στο όπλο που εκπυρσοκρότησε το Νοέμβριο στη Θήβα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός 17χρονου νεαρού και την ποινική δίωξη κατά του αστυνομικού ο οποίος τον κατεδίωκε μετά από άρνησή του να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο.

Την πληροφορία ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου του ο συνήγορος υπεράσπισης του αστνυομικού Αλέξης Κούγιας, ο οποίος προαναγγέλλει την υποβολή μηνύσεων προς όσους υποστήριξαν το αντίθετο αλλά και πειθαρχικής δίωξης κατά του αντιδίκου συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας. Στο δελτίο του ο κ. Κούγιας σημειώνει:

«Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια του φερόμενου ως δράστου αστυνομικού, αλλά και η ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Βοιωτίας, μού ανέθεσαν την υπεράσπιση του ατυχούς αστυνομικού, ο οποίος ενεπλάκη μετά από 2ωρη καταδίωξη στην υπόθεση, όπου έχασε τη ζωή του ο 18χρονος ΧΜ.

Από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε δημοσίως και μετά από συνεργασία των τεχνικών μας συμβούλων κ. Ουρανίας Δημακοπούλου, ιατροδικαστού και του κ. Γεωργίου Ραυτογιάννη βαλλιστικού επιστήμονος, ότι ο θάνατος του αειμνήστου νεαρού οφείλεται σε δική του ενέργεια και ότι ο αστυνομικός ουδέποτε πάτησε τη σκανδάλη, ώστε να προκαλέσει την εκπυρσοκρότηση του όπλου και το θάνατο του αειμνήστου νεαρού.

Ο ισχυρισμός μου έγινε απόλυτα δεκτός από τον κ. Ανακριτή Θηβών και τον κ. Εισαγγελέα που γνωμοδότησαν και ο αστυνομικός έμεινε ελεύθερος και δεν κρατήθηκε προσωρινά.

Την κρίση της δικαιοσύνης την αμφισβήτησαν τόσο διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά κυρίως η εκπομπή της κ. Τατιάνας Στεφανίδου, στην οποία εντελώς παρανόμως ενεφανίζετο καθημερινά ο συνήγορος υποστηρίξεως της κατηγορίας, ο οποίος σε συνεργασία με την ρεπόρτερ της εκπομπής κ. Κουβελιώτη, η οποία μάλιστα εκοιμάτο στον καταυλισμό των ρομά της Θήβας, ΕΝΩ ΤΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΘΥΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΡΟΜΑ και υποστήριζαν χωρίς κανένα στοιχείο και χωρίς καμία επιστημονική υποστήριξη ότι ο αστυνομικός εκτέλεσε στην κυριολεξία το αείμνηστο θύμα και ότι ο θάνατος του θύματος δεν οφείλεται σε ατύχημα, αλλά σε δόλια ενέργεια του αστυνομικού.

Σήμερα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και συγκεκριμένα η υπηρεσία, η οποία εξετάζει το dna των πρωταγωνιστών τέτοιων υποθέσεων απεφάνθη ότι στη σκανδάλη του όπλου και στον υποφυλακτήρα ευρέθη το dna του αειμνήστου θύματος, επιβεβαιώνοντας τόσο εμένα, τον συνήγορό του, όσο και τους τεχνικούς συμβούλους τους οποίους επέλεξα, αλλά κυρίως τον δυστυχή και άτυχο αστυνομικό, ο οποίος είναι υπόδικος ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία του και προσπαθεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εργασία για να αναθρέψει τα τρία ανήλικα παιδιά του.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη όσοι παρουσιαστές εκπομπών, αλλά και δημοσιογράφοι τον συκοφάντησαν θα πρέπει με τον πλέον σαφή τρόπο να ζητήσουν συγγνώμη από τον ίδιο και την οικογένεια του, αλλά και από τους συναδέλφους του αστυνομικούς, αλλά κυρίως από τον Εισαγγελέα Θηβών και τον τακτικό Ανακριτή Θηβών, οι οποίοι δεν παρασύρθηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια των εκπομπών και τον άφησαν ελεύθερο.

Θα συνεννοηθώ με τον εντολέα μου εάν θα καταθέσουμε μηνύσεις και αγωγές σε όλους αυτούς που τον συκοφάντησαν και τον δυσφήμησαν αλλά και αν θα ζητήσουμε την πειθαρχική δίωξη του δικηγόρου, ο οποίος καθημερνά καταρράκωνε το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, εμφανιζόμενος σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές».

