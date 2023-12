Κοινωνία

Δημοτικοί Αστυνόμοι: Καταγγελία ότι παρενόχλησαν γυναίκα έξω από τα γραφεία τους (βίντεο)

Τι δήλωσε για τη συμπεριφορά τους σε λογαρασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νεαρή κοπέλα που προσήλθε στα γραφεία για υπόθεσή της.

Εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για καταγγελία που αφορά σε σεξουαλική παρενόχληση γυναίκας από άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών έδωσε ο υπό διαδοχή δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε μετά το βίντεο που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok η Δήμητρα Λιαράκου, που αναφέρει ότι μετέβη την Πέμπτη το πρωί στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο κέντρο, για να πληρώσει παράβαση που της είχε βεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, δημοτικοί αστυνομικοί την παρενόχλησαν αρχικά με σχόλια για την εμφάνισή της και προσφέρθηκαν να τη συνοδεύσουν σε φωτοτυπείο της περιοχής επικαλούμενοι την «επικινδυνότητα της περιοχής».

«Μου είπαν θες να σε πάω; Είναι επικίνδυνα τέτοια ώρα στην Αγίου Κωνσταντίνου. Ήταν πρωί. ΕΙΝΑΙ πρωί. Άλλος έλεγε “έλα συνόδευσε την κούκλα, πήγαινε την κοπέλα, πήγαινε την εσύ κλπ”», λέει η γυναίκα στο βίντεο.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, η ίδια κατάλαβε ότι χρειάστηκε να βρει ηλεκτρονικά το χαρτί της ασφάλειας του αυτοκινήτου της και όταν το είπε στους αστυνομικούς εκείνοι συνέχισαν να την παρενοχλούν. «Αρχίζει να μου λέει ο ένας αστυνομικός να πάω σπίτι του για να βρούμε την ασφάλεια. Ο άλλος χασκογελούσε δίπλα του. Έλεγα ξανά και ξανά ότι θέλω να βρούμε την ασφάλεια και εκείνοι μου έλεγαν “τι μπορείς να κάνεις εσύ για εμένα αν σου βρω την ασφάλεια;”», είπε.

«Ένιωσα ότι με υποτιμάνε τόσο πολύ… Σηκώθηκα και έφυγα. Ήταν τρεις άντρες, όπου και οι τρεις -με συγχωρείτε για την έκφραση- με κ...ζανε. Γενικά έχω πολύ δυνατή προσωπικότητα. Και θα μπορούσα να μην έχω. Ο μόνος λόγος που είμαι έτσι είναι γιατί όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ πού σκ...τά ζω. Νιώθω ότι δεν μπορεί να καταλάβει κανένας άντρας πώς νιώθω αυτή τη στιγμή», είπε η νεαρή γυναίκα με δάκρυα στα μάτια.

