Ομόφυλα ζευγάρια που ξενιτεύτηκαν για να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σε άλλες χώρες όπου έχουν δικαιώματα τα παιδιά τους αναγκάστηκαν να μετοικήσουν ομόφυλα ζευγάρια από την Ελλάδα.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο μεγάλος γιός του Κώστα Ανδρουλάκη, με σπαστά ελληνικά προσπαθεί να καταλάβει γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν αντιδράσεις για τις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, όπως είναι και η δική του. Οι γονείς του, Έλληνες και οι δυο, έστησαν την ζωή τους στο Λονδίνο για να μπορέσουν να υιοθετήσουν και να μεγάλωσουν το δικό τους παιδί. Κάθε φορά που επιστρέφουν στην Ελλάδα για γιορτές, ο ένας από τους δυο μπαμπάδες για το ελληνικό σύστημα …εξαφανίζεται!

«Εμένα τα παιδιά μου δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο… στο πιστοποιητικό έχει 2 μπαμπαδες…», λέει στον ΑΝΤ1 ο Σταμάτης Ανθής, από τις Βρυξέλλες όπου έχει μεταναστεύσει.

Ο Σταμάτης Ανθης με τον σύζυγό του κατάφεραν να αποκτήσουν τα δυο τους παιδιά με παρένθετη μητέρα στον Καναδά και σήμερα ζουν μόνιμα στις Βρυξέλλες. Δεν επέστρεψαν ποτέ στην Ελλάδα, καθώς τα παιδιά τους παρ’ ότι ο βιολογικός πατέρας τους είναια Έλληνας, δεν δικαιούνται να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν ελληνικό διαβατήριο. Και τα δικά τους παιδιά είναι θύματα διάκρισης γιατί έχουν ομόφυλους γονείς

Η Ελένη Μαραβέγια είναι παντρεμένη με την Βρετανίδα Κέιτ ΜακΑρντλ, είναι η μη βιολογική μητέρα των δυο κοριτσιών τους. Με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα δεν θεωρούνται νόμιμοι γονείς και νόμιμη οικογένεια, ενώ μέχρι στιγμής η Πολιτεία αρνείται να δώσει θεμελιώδη δικαιώματα στα παιδιά τους. Έτσι σήμερα, ζουν μόνιμα στην Βαρκελώνη.

«Η κόρη μου εκνευρίζεται και λεέι είναι αδικία, ενώστην Ισπανία έχει ίσα δικαιώματα. Η Κέιτ στην Ελλάδα είναι αόρατη, αν πάθω εγώ ατύχημα στν Ελλάδα, η Κετι δεν μετράει», λέει κ.Μαραβέγια από τη Βαρκελώνη.

