Επίθεση σε αστυνομικό - Δημογλίδου: ελπίζουμε να βρούμε ποιος έριξε κάθε φωτοβολίδα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για τα νέα ευρήματα στις έρευνες για την επίθεση στου Ρέντη, αλλά και για την επίθεση δεκάδων νεαρών σε ανήλικους στο Καλαμάκι.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το Σάββατο στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 για το επεισόδιο με την επίθεση σε ανήλικους από ομάδα δεκάδων νεαρών στο Καλαμάκι, αλλά και τις έρευνες για την επίθεση στον αστυνομικό στου Ρέντη, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Αναφερόμενη στο νέο επεισόδιο βίας κατά ανηλίκων, η κ. Δημογλίδου είπε ότι «ήδη κάποιες από τις προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Μπορεί να προκύψουν και νέες συλλήψεις, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Υπάρχει ένας τραυματίας που διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ευτυχώς όχι σε σοβαρή κατάσταση», ενώ σημείωσε πως είναι νεαρής ηλικίας οι δράστες και ανήλικα τα θύματα που δέχθηκαν την επίθεση.

Ερωτηθείσα για τις εξελίξεις στην έρευνα για την επίθεση κατά αστυνομικού στου Ρέντη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε ότι «ο συνάδελφος μας παραμένει νοσηλευόμενος, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Περιμένουμε κάθε μέρα να ακούσουμε κάτι καλύτερο για την υγεία του».

«Υπάρχουν συνεχώς εργαστηριακά δεδομένα που μας ταυτοποιούν πρόσωπα που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στον τόπο της επίθεσης. Στόχος είναι να βρούμε τον ρόλο τους και να βρούμε και άλλους παρόντες και φυσικά να βρούμε τους καθοδηγητές», επεσήμανε η κ. Δημογλίδου.

Προσέθεσε ότι «αναζητούμε 100-150 ανθρώπους που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών και δεν ξέρουμε πόσοι ήταν οι ενορχηστρωτές. “Θέλουμε” να είναι μεγάλος ο αριθμός, για να υπάρχει πλήρης διαλεύκανση», ενώ χαρακτήρισε την μαζική προσαγωγή των εκατοντάδων φιλάθλων ως «την πιο επιτυχημένη ενέργεια που μπορούσε να γίνει εκείνη την στιγμή».

«Βρέθηκαν λίγα ευρήματα από το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η ρίψη της φωτοβολίδας, αυτό θα μας το πουν οι επιστήμονες ποιος έριξε την φωτοβολίδα που χτύπησε τον αστυνομικό. Ο συνεχής έλεγχος των ευρημάτων μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιος εκσφενδόνισε τι. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον συνάδελφο και την συγκεκριμένη επίθεση, δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν που δεν συμμετείχε», είπε η κ. Δημογλίδου, αναφέροντας ακόμη πως «Οι συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι εκσφενδονίστηκαν 3 με 4 φωτοβολίδες».





