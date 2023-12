Παράξενα

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα εν ώρα ισχυρής βροχόπτωσης.

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να “καταπιεί” ένα ταξί.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05.00 το πρωί, όταν εν ώρα ισχυρής βροχόπτωσης, υποχώρησε κομμάτι του δρόμου.

Ο οδηγός του ταξί είδε το όχημά του να βουλιάζει, καθώς οδηγούσε. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην απίστευτη περιπέτεια που πέρασε ξεκινώντας για το μεροκάματο, ενώ είπε ότι οι ζημιές στο όχημα του είναι πολύ μεγάλες.

Η αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και έκλεισε το δρόμο, ενώ γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού του ταξί.

