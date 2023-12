Πολιτική

Προϋπολογισμός - Ελληνοποιήσεις: η αντίδραση Σαμαρά και η απάντηση της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "κόντρα" Σαμαρά στην τροπολογία και η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη από το βήμα της Βουλής.

-

Σε σχέση με το περιεχόμενο της τροπολογίας για τη νέου τύπου άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ανέφεραν: «Αντί οποιουδήποτε άλλου σχολίου, παρατίθεται, επί λέξει, η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες, πριν από τρεις μήνες, στις 29 Σεπτεμβρίου 2023:

“Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (δημοσιογράφος): Το ερώτημά μου αφορά τις ελληνοποιήσεις μεταναστών. Υπήρξε μια σύγχυση με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κ. Καιρίδης. Τι ισχύει; Το διαψεύσατε, απ’ ό,τι είδα χθες. Θα ήθελα και εδώ μια επίσημη απάντηση. Και, δεύτερον, αν εξακολουθεί ο κ. Καιρίδης να έχει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ (κυβερνητικός εκπρόσωπος): Ευχαριστώ για το ερώτημα. Να το πούμε και από την επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της κυβέρνησης για ελληνοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις. Γιατί υπήρξε και μια παρανόηση πάλι, ελπίζω όχι κακοπροαίρετη, από κάποια ΜΜΕ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, κανένα τέτοιο σχέδιο και κανένας τέτοιος ευρύτερος σχεδιασμός από την κυβέρνηση».

Η εν λόγω τροπολογία, έχει προκαλέσει αναστάτωση και έχει κυριολεκτικά μονοπωλήσει τη συζήτηση του προϋπολογισμού μετά και τη σφοδρότητα της αντίδρασης του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος τη χαρακτήρισε λαθος, ζήτησε την απόσυρσή της και ανέφερε πως η χώρα μας, με αυτήν την τροπολογία, γίνεται, επί της ουσίας, φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστών.

Το απόγευμα του Σαββάτου, είχαμε την αντίδραση, στη Βουλή, της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία απάντησε στον κ. Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας -μεταξύ άλλων- ότι ακούγονται πολλά επιχειρήματα που στερούνται της αναγνώρισης της σημερινής πραγματικότητας.

«Η ρύθμιση έχει επαρκώς αναλυθεί. Η διαφορά μεταξύ εφάπαξ συγκεκριμένου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπό τον όρο της ανάκλησης και ελληνοποιήσεων είναι τόσο προφανής που περαιτέρω ανάλυση είναι περιττή», διευκρίνιζαν κυβερνητικές πηγές σχετικά με την τροπολογία, που κατέθεσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με την οποία εισάγεται η σύνδεση της άδειας διαμονής με την προσφορά εργασίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί

Κώστας Νεστορίδης: το “τελευταίο αντίο” στον θρυλικό παίκτη της ΑΕΚ (εικόνες)