Αθλητικά

Premier League: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα (βίντεο)

Πάγωσε το γήπεδο... Ο αρχηγός της Λούτον Τομ Λόκιερ, έχασε τις αισθήσεις του στο 65ο λεπτό του αγώνα Μπόρνμουθ-Λούτον. Οριστική διακοπή στο ματς.

Διακόπηκε στο 65ο λεπτό η αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και στη Λούτον, καθώς κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ.

Οι παίκτες και των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν γύρω από τον 29χρονο Ουαλό αμυντικό, ενώ εκείνος δεχόταν ιατρική φροντίδα.

Ο άτυχος παίκτης είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ωστόσο, τον περασμένο Ιούνιο του δόθηκε το «πράσινο φως» να επιστρέψει ξανά στην ενεργό δράση.

Σήμερα, όμως, έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η αναμέτρηση, η οποία μέχρι τότε ήταν ισόπαλη, 1-1. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθεις ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Match between Bournmouth & Luton suspended as Luton’s Tom Lockyer collapsed on the pitch. Hope he is ok ????????????????



Lockyer is Marvelous Nakamba’s club Captain!



#BOULUT #Zimbabwepic.twitter.com/6aaijRJz86 — BigYoutt Africa ™ ???????? (@masiemsoko) December 16, 2023

Οι παίκτες και των δύο ομάδων μετά από αρκετή ώρα κι ενώ έγινε γνωστή η απόφαση για οριστική διακοπή του αγώνα, βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και χειροκρότησαν τον κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες και περίμεναν υπομονετικά να μάθουν τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Λόκιερ.

