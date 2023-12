Οικονομία

Αττική: Σπείρα λήστευε ντελιβεράδες

Πως δρούσαν. Με ποιον τρόπο προσέγγιζαν τα θύματα τους. Τι εντόπισαν οι αρχές.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστειών σε βάρος ταχυδιανομέων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής, σε περιοχές της Αττικής, δύο άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, από άτομα που ενεργούν τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα και απάτη με υπολογιστή, συμμορία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τις αρχές του Νοεμβρίου είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη από κοινού ληστειών σε βάρος ταχυδιανομέων φαγητών και ποτών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi), διαπιστώθηκε ότι, χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακή μοτοσικλέτα», προσέγγιζαν το διανομέα- στόχο κυρίως απογευματινές ή βραδινές ώρες και αφού τον ακινητοποιούσαν, τον εξανάγκαζαν να τους παραδώσει τις εισπράξεις, προσωπικά αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) ή χρηματικά ποσά.

Επιπλέον, κατά τη διάπραξη των ληστειών μεριμνούσαν ώστε να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας κράνη, κουκούλες ή σκούφους, ενώ ο εξαναγκασμός των θυμάτων τους πραγματοποιούνταν είτε με την απειλή χρήσης μαχαιριού, είτε ασκώντας σε βάρος τους σωματική βία, η οποία μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν υπέρμετρη.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οχτώ περιπτώσεις ληστειών και μία περίπτωση απόπειρας ληστείας, οι οποίες διαπράχθηκαν το διάστημα από 6 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2023, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και του κέντρου της Αθήνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 μαχαίρια, ξιφίδιο, ξύλινο ρόπαλο, αεροβόλο πιστόλι και τυφέκιο, τσεκούρι,

8 κινητά τηλέφωνα,

2 μπουφάν, σορτς, καπέλο, -2- ζευγάρια παπούτσια, παντελόνι, γάντι, τσαντάκι, 2 σκούφοι, 2 κουκούλες τύπου full face,

κράνος,

40 ευρώ και

Δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

