Βριλήσσια: Αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες

Πως ξεκίνησε η φωτιά και πόσα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν 3 ΙΧ αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Δωδεκανήσου στα Βριλήσσια το βράδυ του Σαββάτου 16/12.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο και πολύ γρήγορα έλαβε διαστάσεις με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε άλλα δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν ολοσχερώς.

Υλικές ζημιές υπέστη και ένα τέταρτο όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βριλησσίων και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερις πυροσβέστες.

Πηγή: vrilissianews.gr

