Θεοχάρης: Καταθέσαμε προϋπολογισμό αξιοπιστίας, ανάπτυξης και δικαιοσύνης

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», για το φορολογικό νομοσχέδιο και το ενδεχόμενο παράτασης στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2024, «Προϋπολογισμό αξιοπιστίας, δικαιοσύνης και ανάπτυξης».

«Αξιοπιστίας γιατί θα τηρηθεί στο ακέραιο, ανάπτυξης γιατί ο ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπεται είναι περίπου διπλάσιος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και δικαιοσύνης γιατί περιλαμβάνει αυξημένες κοινωνικές δαπάνες», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Σε ότι αφορά το θέμα της ακρίβειας που επιμένει και ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα, «για το οποίο όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο και στην Ελλάδα η ακρίβεια είναι πολύ χαμηλότερη του μέσου ευρωπαϊκού όρου».

«Η Κυβέρνηση πέραν των κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στοχεύει στην ενίσχυση των εισοδημάτων με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Από το νέο έτος προχωράμε στο ξεπάγωμα των τριετιών για περίπου 600.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Επίσης αυξάνεται το αφορολόγητο για όσους έχουν παιδιά. Μετά από πολλά χρόνια θα δουν αυξήσεις και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αρχικά θα λάβουν μια οριζόντια αύξηση 70 ευρώ, ενώ θα αυξηθούν κατά 30% τα επιδόματα ευθύνης, αλλά αυξήσεις θα δοθούν και στο επίδομα παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.

Σχολιάζοντας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, υποστήριξε ότι είναι ένα νομοσχέδιο φορολογικής δικαιοσύνης και αποδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, συμπληρώνοντας ότι δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων.

Τέλος και απαντώντας στο ερώτημα αν θα δοθεί παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, είπε ότι κατά την γνώμη του η περσινή παράταση των 2 μηνών δεν πρέπει να δοθεί φέτος καθώς και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.

