“I LOVE Σου Κου” - Τουμασάτου: Έχω δωρίσει το σώμα μου στην επιστήμη (βίντεο)

Τι είπε στην Μπέτυ Μαγγίρα η Μαριάννα Τουμασάτου για την οικογένεια της, τον ρόλο της ζήλιας στην ζωή της και την απόφαση της να γίνει δωρήτρια οργάνων και σώματος.

Συνέντευξη στην Μπέτυ Μαγγίρα και στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου» του ΑΝΤ1 παραχώρησε η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου.

Η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την απόφαση που πήρε από τα 18 της να γίνει δωρήτρια σώματος και οργάνων.

"Μία στιγμή που ένιωσα πολύ ευτυχισμένη ήταν οταν έδωσα δείγμα για να δωρίσω μυελό των οστών. Δυστυχώς δεν χρειάστηκε ποτέ. Όμως ένιωσα απέραντη ευτυχία. Θα το ξανακάνω. Επίσης όταν έκλεισα τα 18 το δώρο που έκανα ήταν ότι έγινα δωρήτρια σώματος και οργάνων. Όταν θα έρθει η ώρα να «φύγω», το σώμα μου να πάει στο πανεπιστήμιο και τα όργανα, εάν είναι λειτουργικά, να δοθούν για μεταμοσχεύσεις", εξομολογήθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου.

