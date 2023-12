Πολιτική

Προϋπολογισμός - Χαρίτσης: Οι μισθοί στην πραγματικότητα μειώθηκαν 8% (εικόνες)

Τι είπε για το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, το βαθμό ελπίδας των πολιτών αλλά και τον πληθωρισμό, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Συνεχίζεται στη Βουλή η αντιπαράθεση για την ψήφιση Προϋπολογισμού 2024, με τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση μεταξύ άλλων να σημειώνει:

"Ένα στοιχείο ανησυχητικό για το πως μεταφράζουν οι πολίτες την οικονομική κατάσταση, το πως νιώθουν, είναι ότι η Ελλάδα φέρει πλέον άλλη μια θλιβερή πρωτιά: 7 στους 10 νιώθουν ότι είναι φτωχοί. Το ποσοστό αυτό είναι 3 φορές πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Νιώθουν ότι η προσπάθεια, η εργασία, ο κόπος τους δεν ανταμείβονται αρκετά εφ’ όσον στην πραγματικότητα οι μισθοί τους υπέστησαν μείωση 8% κι ότι είναι εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδο λόγω έκρηξης της ακρίβειας.

Η ζωή στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με ανασφάλεια. Σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών εμπεδώνεται η απαξίωση της πολιτικής κι αυτό είναι ένα μείγμα που γεννάει τέρατα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη: βία σε σχολεία, γειτονιές, γήπεδα, βία που οπλίζει το χέρι να πυροβολήσει ενάντια στον πιο αδύναμο. Μια κοινωνία που δεν πιστεύει εαυτό της έχει χάσει τη μάχη για το μέλλον.

Η χώρα χρειάζεται μια νέα εποχή αυτοπεποίθησης. Μια άλλη πολιτική. Η ΝΔ συνεχίζει με την ίδια συνταγή που μας έφερε ως εδώ, αντιμετωπίζει κρίσεις με μπαλώματα, κι όσον αφορά τους λίγους έχοντες, τους δημιουργεί δυνατότητες για ευκαιριακά κέρδη και υπερκέρδη. Την ίδια στιγμή αδιαφορεί για προκλήσεις και κινδύνους του μέλλοντος

Το 2023 δεν ήταν μια καλή χρονιά με τις πυρκαγιές στον Έβρο και την καταστροφή στη Θεσσαλία. Είδαμε μια Ελλάδα ανοχύρωτη στην κλιματική κρίση. Το 2023 οι πληθωριστικές τάσεις έγιναν η νέα κανονικότητα –όταν όμως εμείς το προβλέπαμε μας έλεγαν Κασσάνδρες– και σα να μην έφτανε αυτό, είδαμε υπουργούς να διαφημίζουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η περιβόητη ανάπτυξη εξαντλείται στον τουρισμό, τις κατασκευές και το real estate. Η ολιγαρχία μας καλεί να κάνουμε υπομονή. Να εφαρμόσουμε την ίδια συνταγή την οποία υποδεικνύει παγκοσμίως στους πληττόμενους. Όμως το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης δε δουλεύει.

Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά πέντε χρόνια με ισχυρή μεροληψία υπέρ των ισχυρών. Κι ας σταματήσει επιτέλους η καραμέλα της ανάπτυξης. Ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά σαφούς απόκλισης από την Ευρώπη. Εφαρμόζει φτηνή ανάπτυξη που βασίζεται σε χαμηλούς μισθούς.

Χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Η Νέα Αριστερά εκπροσωπεί σύγχρονες ανάγκες για το που πρέπει να πάει η χώρα. Oι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με την πλειοψηφία της κοινωνίας. Συγκροτούμε ένα ενιαίο σχέδιο για Ελλάδα που θέλουμε, με ελπίδα και θετική προοπτική.

Το κόμμα μας χτυπά τον ιδεολογικό πυρήνα της ηγεμονίας δεξιάς. Φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους πραγματικά πληττόμενους. Ανάμεσά τους, τους αόρατους εργαζόμενους της επισφάλειας. Τους μικρομεσαίους.

Από που λοιπόν προκύπτει η επιτυχία της κυβέρνησης με τους φόρους; Η φορολογία της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι ένας οριζόντιος φόρος που τον πληρώνουμε όλοι μας, αλλά επιβαρύνει τους πιο ασθενείς. Ουσιαστικά έγινε μετατροπή του πληθωρισμού σε έμμεσο φόρο εις βάρος κοινωνίας.

Υποστηρίζουμε το να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον κόσμο που παράγει. Διότι το φάντασμα της Άκρας Δεξιάς πλανάται πάνω από την Ευρώπη και έμμεσα φέρνει πολιτικές άδικες και μεροληπτικές από δεξιές κυβερνήσεις".

