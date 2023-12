Πολιτική

Ορκίστηκε και πάλι Δήμαρχος Πειραιά ο Γιάννης Μώραλης (εικόνες)

Στιγμιότυπα από την ορκομωσία της νέας Δημοτικής Αρχής του Πειραιά με επικεφαλής, για δεύτερη θητεία, το Γιάννη Μώραλη.

\Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ορκίστηκε την Κυριακή το μεσημέρι η επανεκλεγείσα δημοτική αρχή υπό την ηγεσία του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Παύλος Χρηστίδης.

Η ορκωμοσία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου, Σεραφείμ.

