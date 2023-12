Αθλητικά

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Νίκη με ανατροπή κόντρα στο πράσινο... φάντασμα

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με πέναλτι του Ιωαννίδη στο 38' αλλά ο Ατρόμητος έφτασε στο 3-1 στο 64'

Ο Ατρόμητος «επέστρεψε» με εντυπωσιακό τρόπο στο παιχνίδι, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, «χτύπησε» τρεις φορές τους «πράσινους» κι επικράτησε με 3-2 στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, «γκρεμίζοντάς» τους από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Έντερ Γκονζάλες, Βέργος και Ρομπάιγ σημείωσαν τα γκολ του θριάμβου της περιστεριώτικης ομάδας, με τον Παναθηναϊκό να σκοράρει δύο φορές απ’ την άσπρη βούλα με τον Ιωαννίδη, αλλά να γνωρίζει τη δεύτερη σερί ήττα του (μετά τον αποκλεισμό απ’ την Μακάμπι Χάιφα), μπαίνοντας σε βαθιά αγωνιστική κρίση.

Κακός αμυντικά ο ΠΑΟ, που είχε σε πολύ άσχημο βράδυ ξανά τον Μπρινιόλι. Μετά από ένα «παγωμένο» πρώτο 30λεπτο, το παιχνίδι «άναψε» στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου. Στο 31’ από ωραία σέντρα του Κεσχρίντα, ο Βαλένσια έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε στη γωνία του.

Στο 34’ από ωραία κίνηση και κάθετη του Κώτσιρα προς τον Παλάσιος, ο Αργεντινός πλάσαρε αλλά ο Τσιντώτας έδιωξε με τα πόδια. Στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα έφτασε έξω απ’ την περιοχή προς τον Βιλένα που σούταρε με τη μία, αλλά πριν περάσει τη γραμμή ο Κούντε έδιωξε με το σώμα του.

Στο 37’ ο Χουάνκαρ βρήκε τον Παλάσιος μέσα στην περιοχή, με τον Κεσχρίντα να τον ανατρέπει καθαρά. Ο Ιωαννίδης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και δεν λάθεψε κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, παρά την καλή προσπάθεια του Τσιντώτα, ο οποίος ακούμπησε την μπάλα. Δευτερόλεπτα πριν απ’ το ημίχρονο, σε εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά απ’ τον Κούντε, ο Έντερ μπήκε στην πορεία της μπάλας, την ώρα που ο Μπρινιόλι είχε βγει από την εστία του και έκανε κίνηση για να πάει να την μπλοκάρει χωρίς να έχει δει την κίνηση του αρχηγού της ομάδας του Περιστερίου, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Ατρόμητος πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 50’ από φάση διαρκείας, η μπάλα κατέληξε στον Ασεβέδο που έβγαλε τη σέντρα απ’ τα αριστερά, η άμυνα του Παναθηναϊκού «κόλλησε» κι ο Βέργος νικώντας τον Γεντβάι στον «αέρα» έκανε το 2-1.

Στο 56’ από σέντρα του Μαντσίνι από τα δεξιά, ο Παλάσιος έπιασε κεφαλιά-ψαράκι που έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 62’ ο Αργεντινός εξτρέμ είχε άλλη μία άστοχη τελική μέσα απ’ την περιοχή. Στο 63’ ο Ατρόμητος «χτύπησε» για άλλη μία φορά τον Παναθηναϊκό σε μία εξαιρετική αντεπίθεση. Ο Ρομπάιγ έκλεψε την μπάλα, έκανε το ένα-δύο με τον Έντερ και πλάσαρε υποδειγματικά τον Μπρινιόλι που έκανε κάκιστη έξοδο, δίνοντας «αέρα» δύο τερμάτων για την ομάδα του.

Στο 89’ (κι αφού ο Παναθηναϊκός «έχασε» ένα λεπτό νωρίτερα με πολύ σοβαρό τραυματισμό τον Χουάνκαρ) ο Μαντσίνι μπήκε στην περιοχή και σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσιντώτα. Στο επόμενο λεπτό ο Τσιντώτας «νίκησε» τον Ιωαννίδη σε τετ-α-τετ, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντε Μποκ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή. Ο Διαμαντόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα κι ο Ιωαννίδης μείωσε σε 3-2, αλλά στα λεπτά που απέμεναν ο Ατρόμητος κράτησε το προβάδισμά του και τη μεγάλη νίκη.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 29’ Κούντε, 37’ Κεσχρίντα, 90΄+5’ Τσιντώτας - 74’ Ρουμπέν, 82’ Βιλένα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Γκονζάλες (90’+5’ Ιμερέκοφ), Κούντε, Ρομπάιγ (87’ Γιουμπιτάνα), Καμαρά (87’ Φριντζόνσον), Βαλένσια, Βέργος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (68’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Γεντβάι (68’ Αράο), Χουάνκαρ (88’ λ.τρ. Κλεϊνχέισλερ), Ρουμπέν, Βιλένα, Παλάσιος (68’ Σπόραρ), Μπερνάρ, Μαντσίνι, Ιωαννίδης.

