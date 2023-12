Κοινωνία

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης μετά από σύγκρουση με περιπολικό.

Τραγική κατάληξη είχε η καταδίωξη ενός οχήματος που ξεκίνησε από την περιοχή της Νίκαιας λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα τηλεφώνημα στην άμεση δράση για απόπειρα κλοπής οχήματος στην περιοχή της Νίκαιας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δυο ύποπτα οχήματα και κατάφεραν να σταματήσουν το ένα από αυτό και να συλλάβουν τον οδηγό. Πρόκειται για 20χρονο Ρομά.

Το άλλο όχημα όμως διέφυγε και ξεκίνησε καταδίωξη. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου, κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού περιπολικό που συμμετείχε στην καταδίωξη έπεσε πάνω σε μηχανή με 2 άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Συνέπεια αυτού ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του ενός από τους αστυνομικούς που επέβαιναν στη μηχανή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο έτερος αναβάτης της μηχανής της ΔΙΑΣ που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

