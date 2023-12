Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση - Πότε ανοίγει το myΘέρμανση για το ηλεκτρικό ρεύμα

Ποιες είναι οι τρεις ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να δοθεί για περίπου 600.000 δικαιούχους που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους και έχουν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως και την 8η Δεκεμβρίου, στις 22 Δεκεμβρίου

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σε τρεις συνολικά δόσεις. Αμέσως μετά την πρώτη δόση θα ακολουθήσουν οι επόμενες δύο φάσεις, το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης είναι οι παρακάτω:

έως τις 22 Δεκεμβρίου 2023 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2023, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

Έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

Έως τις 30 Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.

Τα ποσά στους δικαιούχους για το επίδομα θέρμανσης

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ύψος του επιδόματος δεν θα είναι μικρότερο των 100 ευρώ και δεν θα υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό φτάνει στα 1.000 ευρώ, αλλά αφορά μόνο οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα καύσιμο, και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Πότε ανοίγει το myΘέρμανση για δικαιούχους που ζεσταίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα

Έως την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις από όσους καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν.

Περίπου 1,2 εκατ. ευάλωτοι καταναλωτές εκτιμάται πως θα ωφεληθούν από την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στο ρεύμα για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.03.2024. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν το επίδομα, το οποίο θα κυμαίνεται από 45 ευρώ έως 480 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για λογαριασμούς της συγκεκριμένης περιόδου κατανάλωσης, που θα εκδοθούν έως και τις 15.9.2024.

Προϋπόθεση βέβαια είναι να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ., ενώ εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν, το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης, καθώς και οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), το οποίο θα συνεχίσει να ενισχύεται με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες (βαθμοημέρες) κάθε οικισμού ή γειτονιάς. Μάλιστα, τα 480 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, αφορά σε περιοχές με δριμύ ψύχος με συντελεστή βαθμοημερών άνω του ενός, σε επίοεδο τριμήνο. Συγκεκριμένα, το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για κάθε μήνα θα ανέλθει σε 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών άνω του ένα), το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατ’ ανώτατο όριο. Με βάση τα παραπάνω, το εύρος της τρίμηνης ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, προβλέπεται:

οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

κύκλο εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες) και

αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε σχέση με την καταβολή του, θα πραγματοποιείται έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος με απευθείας πίστωση του επιδόματος.