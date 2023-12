Κοινωνία

Τέμπη: Έρχονται νέες διώξεις για την τηλεδιοίκηση

Ανοίγει η «βεντάλια» των ποινικών διώξεων από την πλευρά της ελληνικής Δικαιοσύνης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Ο εισαγγελέας που ερευνά το δυστύχημα στα Τέμπη αναμένεται να απαγγείλει νέες κατηγορίες σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του υπουργείου Μεταφορών. Ανοίγει η «βεντάλια» των ποινικών διώξεων από την πλευρά της ελληνικής Δικαιοσύνης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά και την ποινική δίωξη για κακουργήματα που άσκησε σε συνολικά 23 άτομα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύμβαση 717, η οποία αφορούσε την αποκατάσταση του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας.

Οι διώξεις ασκήθηκαν κατόπιν έρευνας που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Αύγουστο του 2022, έξι μήνες πριν από το τραγικό δυστύχημα. Πλέον, όπως ανέφεραν νομικές πηγές στη Realnews, στο «κάδρο» των κατηγορουμένων για την τραγωδία στα Τέμπη, που ερευνάται από την Εισαγγελία της Λάρισας, αναμένεται να προστεθούν και νέα πρόσωπα, στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και υπάλληλοι του υπουργείου Μεταφορών. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι ποινικές διώξεις να επεκταθούν, κάτι που επίκειται να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Μπορεί οι διώξεις των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων να αφορούν σε απάτη, διασπάθιση χρήματος, προσπορισμό αθέμιτο οφέλους κ.ά., αλλά όλα αυτά συνετέλεσαν και έπαιξαν ρόλο στο να συμβεί η τραγωδία. Άλλωστε, αυτό είναι και το σκεπτικό του ανακριτή-εισαγγελέα, πάνω στο οποίο εδράζεται το κατηγορητήριο», σημειώνει σχετική πηγή.

Οι συγγενείς των θυμάτων, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους εκφράζουν ήδη την άποψη ότι οι δύο δικογραφίες, αυτή για την οποία διεξάγεται ανάκριση στη Λάρισα και αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα έπρεπε να ενοποιηθούν, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί. Είναι πολύ πιθανόν, μάλιστα, να ληφθούν από την ελληνική Δικαιοσύνη ως δεδομένα κάποια στοιχεία από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα οποία δεν έχει λάβει γνώση μέχρι σήμερα ο Έλληνας ανακριτής. Ωστόσο, εκφράζονται και αντίθετες απόψεις, για παράδειγμα ότι πιθανή συγχώνευση των δύο δικογραφιών θα οδηγούσε σε υποβάθμιση επιμέρους ζητημάτων σε ό, τι αφορά τη μοιραία σύγκρουση και τον τραγικό θάνατο 57 ανθρώπων, σύμφωνα με την RealNews.

Συνολικά, η ελληνική Δικαιοσύνη έχει ασκήσει 12 ποινικές διώξεις, στο πλαίσιο των οποίων δύο άτομα προφυλακίστηκαν, πέντε αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και πέντε χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται ο 59χρονος σταθμάρχης και οι υπόλοιποι υπάλληλοι που είχαν υπηρεσία το μοιραίο βράδυ της σιδηροδρομικής σύγκρουσης, ενώ στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται όλοι όσοι έχουν σχέση με την απουσία των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος ή να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες να γίνει.

Σημειώνεται ότι στο πόρισμα της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τη νύχτα της τραγωδίας δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, αλλά ούτε και το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R. Αντίστοιχα ήταν και τα συμπεράσματα του πορίσματος των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Σε αυτό σημειώνεται ότι «κατά τον χρόνο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ελέγχου κατάληψης πεδίων γραμμής και η φωτοσήμανση που τα οριοθετεί, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η τηλεδιοίκηση εντός των σταθμών και στην ανοιχτή γραμμή, αφήνοντας τον εν υπηρεσία σταθμάρχη ως μοναδικό εποπτεύοντα της πορείας των συρμών, με τον περιορισμένης εμβέλειας Τοπικό Πίνακα Χειρισμών του σταθμαρχείου».

Στο πλαίσιο των ελλείψεων των συγκεκριμένων συστημάτων, από την Εισαγγελία της Λάρισας ασκήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο ποινικές διώξεις σε πέντε διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ και συγκεκριμένα στους δύο γενικούς διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου, στους δύο διευθυντές της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων και στον διευθυντή της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης, που εργάστηκαν κατά το διάστημα 2017-2021.

Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στην Αθήνα άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος 23 προσώπων, 18 εκ των οποίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως απάτη, απιστία, ψευδή βεβαίωση, με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό οφέλους, ηθική αυτουργία στην απάτη και στις ψευδείς βεβαιώσεις. Πρόκειται για 14 δημοσίους υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, τέσσερις δημοσίους υπαλλήλους της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και πέντε νόμιμους εκπροσώπους και υπαλλήλους της αναδόχου κοινοπραξίας.

Η σύμβαση, με τίτλο «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα», προέβλεπε την τοποθέτηση στο σιδηροδρομικό τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης και αυτόματου συστήματος πέδησης. Η πρώτη υπογραφή μπήκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 σε ένα έργο που ήταν χρηματοδοτούμενο κατά 85% από το πρόγραμμα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας 2007-2013» του ΕΣΠΑ. Το αρχικό τίμημα ήταν 41.297.174,41 ευρώ και το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, αλλά έγινε και συμπληρωματική σύμβαση που αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και υπεγράφη τελικά στις 19 Μαΐου 2021.

Πεδίο μάχης η εξεταστική επιτροπή

Σε κανονικό κύκλο εργασιών εισέρχεται από σήμερα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη. Μετά από τέσσερις εβδομάδες διαξιφισμών, που οδήγησαν στην εξαίρεση τριών βουλευτών από τη σύνθεση της επιτροπής, ο κύκλος των καταθέσεων αρχίζει σήμερα. Το πεδίο ήδη μοιάζει ναρκοθετημένο. Τα κόμματα διαφώνησαν όχι μόνο στα πρόσωπα που πρέπει να κληθούν αλλά ακόμα και στη σειρά με την οποία πρέπει να κληθούν. Η Ν.Δ. υποστήριξε ότι η έρευνα πρέπει να αρχίσει από το 1997, το ΚΚΕ ζήτησε τη σύσταση εξεταστικής από το δυστύχημα των Τεμπών, ενώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ άφησαν υπαινιγμούς κατά του ΚΚΕ ότι, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση, δίνει την ευχέρεια στην πλειοψηφία να αρχίσει την έρευνα από όπου κρίνει και όχι από το μείζον ζήτημα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Το ζήτημα των μαρτύρων δεδομένα θα αποτελέσει εστία σύγκρουσης ανάμεσα στα κόμματα. Βούληση της Ν.Δ. είναι η εξεταστική να συντάξει πόρισμα στα τέλη Ιανουαρίου για δύο λόγους. Πρώτον, το πόρισμα να είναι χρονικά όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ευρωεκλογές και, δεύτερον, ότι στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δυστύχημα στα Τέμπη το οποίο κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Η πλειοψηφία της εξεταστικής θα ήθελε μέχρι τότε να έχει ολοκληρωθεί συνολικά η διαδικασία της έρευνας.

Στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η διαδικασία, η εξεταστική θα συνεδριάσει και αυτή την εβδομάδα, επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο. Σύμφωνα με την απόφαση των μελών της, για σήμερα καλούνται για κατάθεση οι πρώην υπουργοί Μεταφορών Τάσος Μαντέλης και Χρίστος Βερελής, καθώς και ο πρώην διευθυντής της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Τσίτουρας. Στόχος της επιτροπής είναι μέχρι την Πέμπτη να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση για την περίοδο 1997-2009, ώστε από τις αρχές του νέου έτους να ξεκινήσει η έρευνα της κρίσιμης περιόδου υπογραφής και υλοποίησης της σύμβασης 717, η οποία και θα καταλήξει στη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το δυστύχημα στα Τέμπη.

