Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Συνελήφθη ένας ύποπτος

Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη. Τι είπε για το αιματηρό περιστατικό. Γιόρταζαν οι νεαροί που νοσηλεύονται μετά τους πυροβολισμούς.

Ενας αλλοδαπός 33 ετών συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής από το Τμήμα Εκβιαστών και την υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής για τους πυροβολισμούς κατά τριών ανδρών στο Γκάζι. Ο συλληφθείς φέρεται να ήταν ο συνοδηγός του οχήματος.

Πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές για εκβιασμούς και ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Ήταν ένας καβγάς του δρόμου. Εγώ απλά έριξα ένα χαστούκι. Δεν περίμενα ότι ο άλλος θα πυροβολήσει. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο αμέσως μετά και φύγαμε. Δεν ξέρω που είναι», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Εν τω μεταξύ εντοπίστηκε το πρωί το τζιπ της επίθεσης και έχει μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά της ΕΛΑΣ όπου εξετάζεται για αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Γκάζι, όταν μία παρέα τριών νεαρών ανδρών, έκανε "παρατήρηση" σε τζιπ που πέρασε και τους κατάβρεξε με νερά λακούβας.

Από το τζιπ βγήκαν άνδρες που πυροβόλησαν εξ επαφής στο κεφάλι τους τρεις άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Τα θύματα ήταν φίλοι από τα Μάλια της Κρήτης και είχαν παέι στην Αθήνα για να γιορτάσουν ενόψει του γάμου του ενός.

