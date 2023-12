Κοινωνία

Ζωγράφου: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στην έδρα των ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην Αστυνομία και σε ιστοσελίδα.

-

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην οδό Κοκκινοπούλου κοντά στην έδρα των ΜΑΤ.

Ο άγνωστος που τηλεφώνησε στην Αστυνομία και σε ιστοσελίδα, ανέφερε ότι «η βόμβα έχει τοποθετηθεί πλησίον στρατοπέδου της οδού Κοκκινοπούλου σε μαύρη σακούλα και θα εκραγεί σε 45 λεπτά».

Το τηλεφώνημα έγινε στις 12:20 και στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί οι οποίοι και εξουδετέρωσαν την βόμβα η οποία ήταν μέσα σε μια σακούλα, κάτω από υπερυψωμένη σκοπιά και ήταν ενεργή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σήμερα και ώρα 12:29 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι έλαβαν ηχογραφημένο μήνυμα το οποίο ανέφερε για ενεργοποίηση βόμβας σε στρατόπεδο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 45 λεπτά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου διαπιστώθηκε σε σημείο με δέντρα η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και η περιοχή αποκλείστηκε έγκαιρα, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα φοιτητών από τις εγκαταστάσεις του παρακείμενου πανεπιστημίου, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξουδετέρωσης του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τα περαιτέρω. Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β).» αυτά ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τύρναβος: Άλογο βρέθηκε νεκρό, δεμένο σε κολώνα (βίντεο)

Απάτη “μαμούθ” με “εταιρεία” που…πουλούσε ακίνητα άλλων

Λάρισα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι