Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Τα πρώτα λόγια του 33χρονου που συνελήφθη

Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς,πότε αναμένεται να απολογηθεί και ποιες κατηγορίες τον βαραίνουν.

Ποινική δίωξη για συνέργια σε απόπειρα ανθρωποκτονιας με δόλο κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελία στον 33χρονο Αλβανό.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη στις 9 το πρωί.

Η 29η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 37χρονου οδηγού του τζιπ που οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν, ο οποιος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονιας με δόλο και κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος Αλβανός φέρεται να δηλώνει σοκαρισμένος υποστηρίζοντας ότι το μόνο που έκανε ο ίδιος ήταν να χαστουκίσει τον έναν Κρητικό που υποστηρίζει ότι τον έφτυσε, ενώ δηλωνει ότι δεν γνώριζε ότι ο οδηγος του τζιπ και φίλος του είχε επάνω του όπλο.

Σύμφωνα με την συνήγορο του ο ίδιος από την πρώτη στιγμή του αιματηρού επεισοδίου ήταν σε σοκ και αμέσως μετά το περιστατικό επικοινώνησε μαζί της και της δήλωσε την πρόθεση του να παραδοθεί στις αρχές.

«Βρισκόμουν στη θέση του συνοδηγού στο τζιπ. Σε κάποιο σημείο το αυτοκίνητο έπεσε σε λακουβα με νερα, ακούσαμε καποιους να μας φωναζουν και ένας μας έριξε πλαστικο μπουκαλι στο τζαμί του αυτοκινήτου. Αμέσως ο… τράβηξε χειρόφρενο και βγήκαμε από το αυτοκίνητο. Ένας από τους τρεις με έφτυσε στο πρόσωπο και εγώ τότε του έριξα ένα χαστούκι. Πριν καταλάβω τι γίνεται ο…έβγαλε από την τσέπη ένα όπλο και τους πυροβόλησε. Τα έχασα, μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και έκανα εμετό. Όταν πήγα σπίτι πήρα τη δικηγόρο μου τηλέφωνο.» φέρεται να είπε ο 33χρονος.

