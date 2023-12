Παράξενα

Ερντογάν - Ορμπάν αντάλλαξαν δώρα με... νόημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας ήταν τα δώρα που αντάλλαξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν.

-

Δώρα με συμβολιθσμό αντάλλαξαν στη Βουδαπέστη που βρίσκεται στο πλαίσιο επίσκεψης ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προσέφερε στον Βίκτορ Ορμπάν το εγχώριο εθνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκεύασε η Τουρκία, το TOGG όπως το αποκάλεσαν.

Μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και στις πινακίδες του αυτοκινήτου οι οποίες ήταν "HU TR 100", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Αδνρέου.

Erdogan gifts a Turkish national electric car TOGG to Hungary’s Orban during a visit to Budapest today pic.twitter.com/LjDpcCMpAy — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) December 18, 2023

Τι σημαίνει αυτό; Το HU είναι για την Ουγγαρία και το TR για την Τουρκία. Με τον αριθμό 100 συμβολίζονται τα 100ντάχρονα της Τουρκικής Δημοκρατίας. Μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν μπήκε μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, στο αυτοκίνητο ο οποίος το οδήγησε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουγγαρίας του χάρισε ένα ουγγρικό μαύρο άλογο.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στη Μονή Καρμελίτα πριν από την έκτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ουγγαρίας.

Μετά τη συνάντηση, στην οποία εξετάζονται όλες οι διαστάσεις των σχέσεων Τουρκίας-Ουγγαρίας σε επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης συζητώνται τα βήματα που μπορούν να γίνουν για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και υπογράφονται 16 συμφωνίες μεταξύ της Τουρκίας και της Ουγγαρίας.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η ημερομηνία της επίσκεψης συμπίπτει με την επέτειο της Συνθήκης Φιλίας που υπογράφηκε από τις δύο χώρες στις 18 Δεκεμβρίου 1923.

Ειδήσεις σήμερα:

Τύρναβος: Άλογο βρέθηκε νεκρό, δεμένο σε κολώνα (βίντεο)

Απάτη “μαμούθ” με “εταιρεία” που…πουλούσε ακίνητα άλλων

Λάρισα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι