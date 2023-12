Πολιτισμός

Τασσώ Καββαδία - Φίνος Φιλμ: αφιέρωμα στην ηθοποιό που πέθανε σαν σήμερα (βίντεο)

Με ένα συγκινητικό βίντεο, τιμά τη μνήμη της ηθοποιού η Φίνος Φιλμ.

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο τιμά τη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού, η Φίνος Φιλμ, καθώς σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια έφυγε από τη ζωή η Τασσώ Καββαδία.

Ήταν η πιο γνωστή «κακιά» της μεγάλης οθόνης και η συμμετοχή της σε πολλές εμβληματικές ταινίες την έκανε πολύ δημοφιλή.

Η Φίνος Φίλμ, ανάρτησε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, με ερμηνείες της ηθοποιού και το συνόδευε με μία λεζάντα που έγραφε:

"Με φυσική ευγένεια και ξεχωριστή φυσιογνωμία, η Τασσώ Καββαδία δημιούργησε το δικό της προσωπικό στυλ, με το οποίο θα μείνει για πάντα στη συλλογική μνήμη. Η υψηλή υποκριτική της ικανότητα, η θεατρική της παιδεία και το καθηλωτικό της βλέμμα αποτέλεσαν το διαβατήριο για μία γεμάτη και δημιουργική καριέρα.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια από το θάνατο της, την θυμόμαστε μέσα από τις ταινίες «Όλγα Αγάπη μου», «Ιστορία μιας Ζωής», «Το Κλωτσοσκούφι», «Η Στεφανία», «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Πολύ Αργά για Δάκρυα» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα»".

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

