Κορονοϊός - Politico για εμβόλια: Η ΕΕ πέταξε στα σκουπίδια δόσεις αξίας 4 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις του Politico για την απόρριψη εκατοντάδων εκατομμυρίων εμβολίων σε ΧΥΤΑ.

-

Στα σκουπίδια έχουν καταλήξει τουλάχιστον 215 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για τον κορονoϊό οι οποίες αγοράστηκαν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αποκορύφωμα της πανδημίας, με το κόστος για τους φορολογούμενους να εκτιμάται σε 4 δισ. ευρώ, αποκάλυψε την Κυριακή σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, το δημοφιλές αμερικανικό ενημερωτικό πόρταλ POLITICO.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το πόρταλ, από τα τέλη του 2020 –όταν και εγκρίθηκαν τα εμβόλια για τον κορονοϊό– οι χώρες της ΕΕ παρέλαβαν συλλογικά 1,5 δισ. δόσεις. Όμως ένας τεράστιος αριθμός εμβολίων που αντιστοιχούν σε περίπου 0,7 δόσεις ανά άτομο για το σύνολο του πληθυσμού των ευρωπαϊκών κρατών, έχουν καταλήξει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στη κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Εσθονία, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας αλλά και της Ελλάδας, δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των εμβολίων που έχουν πεταχτεί. Έτσι, οι υπολογισμοί του POLITICO βασίζονται σε δεδομένα προερχόμενα από 19 ευρωπαϊκές χώρες: 15 έδωσαν επίσημη απάντηση στις ερωτήσεις της έρευνας του πόρταλ, ενώ για τις άλλες 4 έχουν υπάρξει απλώς, σχετικές αναφορές στα ΜΜΕ.

Με βάση τις τιμές των εμβολίων που έχουν αναφερθεί στα ΜΜΕ, το POLITICO εκτιμά ότι η αξία των δόσεων που πετάχτηκαν αντιστοιχεί σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το πόρταλ σχολιάζει ότι πολλά από τα εμβόλια που κατέληξαν στα σκουπίδια αγοράστηκαν κατά την κορύφωση της πανδημίας, στις αρχές του 2021. Επρόκειτο για μια περίοδο κατά την οποία είχε ξεσπάσει σφοδρός διεθνής ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των πολυπόθητων εμβολίων. Οι τεράστιες ποσότητες που παραγγέλθηκαν από ΕΕ, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ως αποτέλεσμα οι χώρες να μείνουν με τεράστιες ποσότητες εμβολίων στα χέρια όταν η πανδημία υποχώρησε, ενώ οι προσπάθειες για δωρεά των περισσευούμενων εμβολίων σε άλλες χώρες ματαιώθηκαν λόγω της μείωσης της ζήτησης και λόγω προβλημάτων σχετικών με την ορθή αποθήκευσή τους (logistics).

Η Κομισιόν έχει ήδη επαναδιαπραγματευτεί τη σύμβαση, υπό την πίεση των χωρών της ΕΕ που υποφέρουν από τον τεράστιο αριθμό διαθέσιμων εμβολίων. Τόσο η Πολωνία όσο και η Ουγγαρία σταμάτησαν να δέχονται εμβόλια, με τη Pfizer να έχει υποβάλει μήνυση κατά των εν λόγω κρατών για επειδή –όπως υποστηρίζει η πολυεθνική– δεν πλήρωσαν το συμφωνημένο ποσό. Στη Ρουμανία, οι εισαγγελείς θέλουν να άρουν την ασυλία του πρώην πρωθυπουργού της και δύο πρώην υπουργών Υγείας, υποστηρίζοντας ότι οι υπερβολικές αγορές εμβολίων προκάλεσαν ζημίες στο κράτος ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ δόσεις του εμβολίου θα συνεχίσουν να καταφθάνουν στην Ευρώπη, καθώς το αναθεωρημένο συμβόλαιο της ΕΕ με την Pfizer δεσμεύει τις ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν εμβόλια τουλάχιστον έως το 2027.

At least 215 million doses of COVID-19 vaccines purchased by EU countries at the height of the pandemic have since been thrown away — at an estimated cost of €4 billion, a POLITICO analysis reveals.



And that's almost certainly an underestimate.



?? https://t.co/FQ5aseBSQS pic.twitter.com/JPNromtZnV