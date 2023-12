Αθλητικά

ΝΒΑ: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς οι... πολυτιμότεροι της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Greek Freak" και ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους.

-

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς «οργίασαν» την τελευταία εβδομάδα με αποτέλεσμα να αναδειχθούν από το ΝΒΑ ως πολυτιμότεροι παίκτες σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Η εβδομάδα που προηγήθηκε θα μείνει για καιρό χαραγμένη στο μυαλό του Greek Freak, αλλά και των φιλάθλων των Μιλγουόκι Μπακς. Ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών» στην αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς πέτυχε 64 πόντους, κάνοντας τόσο προσωπικό ρεκόρ πόντων στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όσο και ρεκόρ του συλλόγου.

Στην 8η εβδομάδα του πρωταθλήματος ο Έλληνας διεθνής άσος μέτρησε 36 πόντους, 12.8 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ κατά μέσο, οδηγώντας το Μιλγουόκι στο 4Χ4.

Απίθανα πράγματα στο ίδιο διάστημα έκανε και ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς. Ο μέσος όρος του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ τα λέει όλα: 36.8, 8 και 11.5, γεγονός που του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου της εβδομάδας στη δυτική περιφέρεια, με τους «Μαβς» να κατακτούν τρεις νίκες και να γνωρίζουν μία ήττα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σεισμός στην Κίνα με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου