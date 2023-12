Αθλητικά

Μπακς - Ιντιάνα: Ιστορικό ρεκόρ Αντετοκούνμπο με 64 πόντους - Γιατί έγινε έξαλλος (βίντεο)

Ο "μυθική" εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στην νίκη κόντρα της Ιντιάνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας και ρεκόρ οργανισμού με τους 64 πόντους που σημείωσε στη νίκη επί της Ιντιάνα με 140-126 την ξημερώματα της Πέμπτης στο Μιλγουόκι.

Ο Αντετοκούνμπο κατέρριψε το ρεκόρ των 57 πόντων του Μάικλ Ρεντ το 2006 σε μια ήττα με 113-111 από τους Γιούτα Τζαζ. Σε ότι αφορά στο προσωπικό του ρεκόρ, ήταν μέχρι σήμερα οι 55 πόντοι σε μια νίκη με 123-113 επί της Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο του 2023. Είχε επίσης 54 κόντρα στην Ιντιάνα στις 9 Νοεμβρίου.

Τα «ελάφια» ανέβηκαν έτσι στο 17-7 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής μετά τους Σέλτικς (17-5) ενώ οι Πέισερς έπεσαν στο 13-9 και βρίσκονται στην πέμπτη θέση.

Μελανό σημείο της αναμέτρησης το γεγονός ότι ένας ασίσταντ κόουτς των Πέισερς πήρε στα αποδυτήρια της ομάδας την μπάλα του αγώνα, που έπρεπε να καταλήξει στα χέρια του μεγάλου πρωταγωνιστή της βραδιάς. Μάλιστα ο «Giannis» ήταν έξαλλος με αυτή την κίνηση και έτρεξε στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας για να ζητήσει τον λόγο.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 64 πόντους (20/25 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 24/32 βολές), 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα 21 πόντους (αλλά με 6/14 σουτ) είχε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ και 19 πόντους ο Μπόμπι Πόρτις.

Για την Ιντιάνα οι Ταϊρίς Χάλιμπερτον και Μάιλς Τέρνερ είχαν από 22 πόντους ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Μπεν Μάθουριν.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Πίστονς, τα ξημερώματα της Κυριακής (17/2, 01:00) στο Μιλγουόκι.

2,451 threes.



Fifth most in NBA history. pic.twitter.com/pr8CD28cks — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2023

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Νέα Ορλεάνη 122-142

Ντιτρόιτ-Φιλαδέλφεια 111-129

Τορόντο-Ατλάντα 135-128

Μαϊάμι-Σάρλοτ 115-104

Σαν Αντόνιο-Λέικερς 119-122

Μιλγουόκι-Ιντιάνα 140-126

Χιούστον-Μέμφις 117-104

Γιούτα-Νέα Υόρκη 117-113

Φοίνιξ-Μπρούκλιν 112-116

