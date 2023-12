Κόσμος

Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο Ρέικιανες (εικόνες)

"Συντριβάνια" λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου χαρίζουν συγκλονιστικές εικόνες. Είχαν προηγηθεί εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Εξερράγη το βράδυ της Δευτέρα (19/12) το ηφαίστειο Ρέικιανες στην Νότια Χερσόνησο της Ισλανδίας, μετά από εβδομάδες έντονης δραστηριότητας. Τον προηγούμενο μήνα, οι αρχές είχαν εκδόσει εντολή εκκένωσης για το ψαροχώρι Γκρίνταβικ, το οποίο αριθμεί 4.000 κατοίκους και βρίσκεται νότια του ηφαιστείου.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται συντριβάνια λάβας τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 100 μέτρα ύψος, ενώ οι λάμψεις από τις εκρήξεις, έγιναν ορατές μέχρι και στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ρέικιαβικ.

JUST IN: First aerial footage captured just minutes ago of the newly opened volcanic fissure near Grindavik, Iceland.



It is estimated to be about 3 km long! pic.twitter.com/uLLpmZHvFe — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 18, 2023

Σύμφωνα με τις αρχές, και χάρις την έγκαιρη εκκένωση, δεν απειλούνται ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλ' αυτά, έχει εκδοθεί ανακοίνωση, η οποία προειδοποιεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή.

??????? - #BREAKING: The fissure northeast of Grindavik is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm — ????The Informant (@theinformantofc) December 19, 2023

Είναι η τέταρτη και μεγαλύτερη έκρηξη στην περιοχή από το 2021, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ισλανδίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Bjarne Benediktsson, ανέφερε σε ανάρτηση του στο κοινωνικό δίκτυο X, πως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ, θα παραμείνει ανοιχτό και δεν θα υπάρξουν αναστατώσεις στις πτήσεις από και προς την χώρα.

Um Grindavik og gosi?:

-Logreglustjorinn a Su?urnesjum segir bui? a? kalla vi?brag?sa?ila sem voru i Grindavik ut ur b?num. B?rinn a a? vera mannlaus.

-Gosi? er sta?sett nal?gt Sundhnuksgigum um 4 km nor?austur af Grindavik.

-Gossprungan g?ti lengst i attina a? Grindavik. pic.twitter.com/DPJzow7ibt — Frettastofa RUV (@RUVfrettir) December 19, 2023

