Τοπικά Νέα

Μεσολόγγι: Διαρρήκτες ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 59χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα τρόμου έζησε ένας άντρας, όταν τέσσερις άνδρες "μπούκαραν" στο σπίτι του. Ποια ήταν η λεία των διαρρηκτών.

-

Δραματικές στιγμές έζησε το βράδυ της Δευτέρας ένας 59χρονος στην Γουριά Μεσολογγίου, όταν τέσσερις άντρες εισέβαλαν στην κατοικία του και τον λήστεψαν.

Οι τέσσερις άγνωστοι "μπούκαραν" στο σπίτι αφού πρώτα έκοψαν την παροχή ρεύματος. Ακινητοποίησαν και φίμωσαν τον άνδρα με την απειλή όπλου και τον ξυλοκόπησαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο σώμα του.

Έκλεψαν 6.500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και βιβλιάρια καταθέσεων, κινητό τηλέφωνο και κυνηγετικό όπλο που ο άνδρας κατείχε νόμιμα. Ο άνδρας, που διαμένει μόνος του, κατόρθωσε μετά από ώρα να απελευθερωθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι είναι καλά στην υγεία του. Από τις Αρχές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία σε βάρος των τεσσάρων αγνώστων δραστών.

Πηγή: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Σεισμός στην Κίνα με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)

Πυροβολισμοί στο Γκάζι – 33χρονος: Οι Κρητικοί μας ακολούθησαν στο αυτοκίνητο